Apple готовится к выпуску iPhone 12 mini – инсайдеры

В 2020 году компания Apple намеревается представить рекордное количество новых смартфонов, среди которых будет компактная версия iPhone 12 под названием mini.

Также компания должна показать приемника iPhone SE и три базовые версии iPhone 12.

Презентация iPhone SE 2 может состояться в марте 2020 года, а обо всех моделях iPhone 12 расскажут в сентябре.

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Компактная версия iPhone 12 получит 5,4-дюймовый экран, но будет отличаться от бюджетной версии смартфона. По функционалу она будет больше приближена к базовому iPhone 12, нежели к iPhone 8.

Обычная и Pro версии нового смартфона получат 6,1-дюймовый экран, а Pro Max обзаведется 6,7-дюймовым дисплеем.

Главным отличием модификаций iPhone 12 станет количество сенсоров камеры. Все новинки также должны получить поддержку 5G.

Однако производство новых моделей смартфона могут отложить из-за распространения коронавируса в Китае.

К слову, в 2021 году Apple может выпустить модель iPhone без разъема Lightning, которая станет полностью беспроводной.

Источник: Slash Gear