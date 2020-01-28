День ангела Елены приходится на 28 января – в честь великомученицы Елены.

Поздравления с днем рождения Елены будут рады получить все: от подруги к бабушке.

Мы собрали для вас лучшие поздравления с Днем Елены.

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С днем ангела, Елена,

Счастливой самой будь,

Пусть силы всей Вселенной

Помогут чем-нибудь:

Подарят вдохновение,

Здоровье принесут,

Пусть каждое мгновение

Тебя успехи ждут!

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У Леночки сегодня именины,

День ангела — иначе говорят.

Будь доброй, справедливой, милой,

И, ангел, наблюдая, будет рад.

Пусть станет меньше необдуманных решений,

И больше бескорыстных, добрых дел.

Жизнь состоит из тысячи мгновений,

Увидеть все твой ангел захотел.

Ему под силу важное заметить,

Ответы ненароком подсказать.

И мне приятно от души и сердца

Тебя с днем ангела сегодня поздравлять.

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Елена, пусть ангел тебя охраняет,

По жизни незримо всегда направляет.

Поступки и мысли пусть будут чисты,

Добро наполняет слова и мечты.

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Приятной во всех отношениях Лене

Желаем не знать раздраженья и лени,

А быть все такой же – улыбчивой, милой,

С душою, наполненной доброю силой.

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Раскроет ангел крылья,

Собою защитит

От тяжести раздумий,

От грусти и обид.

Он снежным опереньем

Укроет, исцелит.

И тихим нежным голосом

Тебя приободрит.

С днем ангела, Елена.

Пусть добрые лучи

В твоих глазах сияют,

Как огонек свечи.