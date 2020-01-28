День ангела Елены приходится на 28 января – в честь великомученицы Елены.
Поздравления с днем рождения Елены будут рады получить все: от подруги к бабушке.
Мы собрали для вас лучшие поздравления с Днем Елены.
*****
С днем ангела, Елена,
Счастливой самой будь,
Пусть силы всей Вселенной
Помогут чем-нибудь:
Подарят вдохновение,
Здоровье принесут,
Пусть каждое мгновение
Тебя успехи ждут!
*****
У Леночки сегодня именины,
День ангела — иначе говорят.
Будь доброй, справедливой, милой,
И, ангел, наблюдая, будет рад.
Пусть станет меньше необдуманных решений,
И больше бескорыстных, добрых дел.
Жизнь состоит из тысячи мгновений,
Увидеть все твой ангел захотел.
Ему под силу важное заметить,
Ответы ненароком подсказать.
И мне приятно от души и сердца
Тебя с днем ангела сегодня поздравлять.
*****
Елена, пусть ангел тебя охраняет,
По жизни незримо всегда направляет.
Поступки и мысли пусть будут чисты,
Добро наполняет слова и мечты.
Читайте: Выходные в 2020: сколько будут отдыхать украинцы
*****
Приятной во всех отношениях Лене
Желаем не знать раздраженья и лени,
А быть все такой же – улыбчивой, милой,
С душою, наполненной доброю силой.
*****
Раскроет ангел крылья,
Собою защитит
От тяжести раздумий,
От грусти и обид.
Он снежным опереньем
Укроет, исцелит.
И тихим нежным голосом
Тебя приободрит.
С днем ангела, Елена.
Пусть добрые лучи
В твоих глазах сияют,
Как огонек свечи.
Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников на 2020 год.