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Производство Apple под угрозой срыва из-за вируса в Китае

Большая часть iPhone собираются на двух фабриках тайваньских сборщиков Foxconn (дочерняя компания Hon Hai) и Pegatron, которые находятся в 500 км от Уханя (в этом городе и началась эпидемия коронавируса).

Фабрику Foxconn могут в провинции Хэнань могут закрыть на карантин.

Аналитик Bloomberg Мэтью Кантерман отметил, что число подтвержденных случаев заболевания в провинции Хэнань увеличивается.

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К слову, на долю провинции приходилась четверть китайского экспорта смартфонов в прошлом году, в то время как китайский экспорт составляет 27% мировых продаж смартфонов.

Впрочем, в Foxconn Bloomberg сообщили, что принимают меры для выполнения своих международных обязательств по поставкам.

Коронавірус

К слову, Всемирная организация здравоохранения рекомендует отказаться от эвакуации иностранных граждан из Китая из-за эпидемии коронавируса.

Источник: Bloomberg

Фото: Unsplash

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