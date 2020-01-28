В Международный день защиты информации принято рассказывать о том, как можно обезопасить свои данные.

В последние годы особо популярно рассказывать о безопасности данных на ПК и в социальных сетях.

Однако мессенджеры также являются той платформой, через которую важная информация и переписки могут попасть в руки недоброжелателей.

Конечно, мессенджеры намного безопаснее переписки с помощью СМС или обычных звонков по телефону, однако к их защите тоже нужно подходить ответственно.

Например, можно включить на них так называемую двухфакторную аутентификацию. В таком случае вам необходимо будет подтвердить свою личность с помощью пароля и смартфона.

Обычно второй этап аутентификации проходит с помощью сканирования QR-кода, звонка, СМС-сообщения с одноразовым паролем и т. д.

Это значительно усложнит задачу взлома, ведь кроме пароля злоумышленнику понадобится и само устройство, чтобы получить доступ к желанным данным.

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Некоторые эксперты советуют отказаться от получения СМС с паролем при аутентификации, ведь перехват СМС часто используют для взлома аккаунтов.

Также стоит отключать отображение сообщений на экране смартфона в режиме блокировки. Ведь таким образом важная информация может попасть в руки злоумышленников.

Не стоит забывать и о том, что могут взломать мессенджеры ваших знакомых. Потому стоит обращать внимание на их странное поведение, ведь оно тоже может говорить о возможной атаке вас.

Звонки мессенджеров можно прослушивать, но у пользователей есть возможность проверить отпечатки ключей, которые используют в процессе их шифрования.

Например WhatsApp предлагает собеседникам просканировать QR-код с экранов телефонов или же обменяться 60-значными номерами.

А в Telegram во время звонка можно сверить четыре эмодзи, которые отображаются в верхнем правом углу экрана.

Таким образом пользователи точно будут уверенны в том, что говорят друг с другом и в общении не участвуют посторонние.

Кроме того, важно не забывать обновлять актуальные для вас мессенджеры, ведь вместе с ними появляются не только новые функции, но и устраняются известные уязвимости.

К слову, в 2019 году СБУ нейтрализовала более 480 кибератак на органы государственной власти и объекты критической инфраструктуры.