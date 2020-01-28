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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 28 января

28 января отмечают День защиты данных, целью которого является повышение осведомленности о лучших методах защиты персональной информации.

Особое внимание в этот день уделяется защите данных в социальных сетях, ведь эта тема является весьма актуальной в современном мире. Образовательный аспект Дня защиты данных значительно расширился за последние годы.

Сейчас его отмечают в странах-участницах Совета Европы, США и Канаде.

Православные христиане 28 января чтят память Павла Фивейского, который прожил 113 лет. Однако 91 год он провел в одиночестве.

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28 января День ангела отмечают Вениамин, Елена, Гавриил, Иван, Павел, Прохор, Максим, Михаил.

Народные приметы на 28 января:

  • как на небе много звезд, то будет хороший урожай льна;
  • ночные морозы ударят, если днем ​​пройдет снегопад;
  • каркают вороны – жди оттепели;
  • если день выдастся сильно ветреным, то стоит ждать дождливого лета;
  • как воробьи сидят на деревьях и не чирикают, то скоро будет идти снег.

Что нельзя делать 28 января:

  • нельзя выходить из дома, ведь можно легко получить сглаз. Если вышли из дома, то стоит взять с собой оберег;
  • не стоит встречаться с недругами и недоброжелателями, ведь можно спровоцировать конфликт.

Факты ICTV также публиковали календарь неофициальных праздников, которые будут отмечать в Украине в 2020 году.

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