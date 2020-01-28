Самое холодное время года – не повод для грусти. В разгаре новогодние и рождественские праздники. Почему бы перенести их мотивы на свои ноготки, и праздничное настрое гарантировано.

Мы готовы подбросить вам несколько идей красивого зимнего маникюра.

Здесь и прекрасные зимние пейзажи, и олени с пингвинами и снеговиками, и вязаные орнаменты. Стразы, блестки и фольги – как же без них.

Зимой 2020 года в дизайне маникюра должны преобладать холодные цвета – белый, все оттенки синего и серого. Длина ногтей не имеет значения. Не ограничивайте себя.



















































Зимний маникюр 2020 – лучшие идеи сезона / 13 фотографий

Ранее мы рассказывали, как выбрать салон для безопасного маникюра.

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