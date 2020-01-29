Warcraft III: Reforged, которая является обновленной версией видеоигры Warcraft III, сильно разочаровала игроков своими техническими проблемами, а также урезанием некоторых вещей, которые рекламировали ранее.

Многие игроки утверждают, что в Warcraft III: Reforged обновили лишь модели персонажей и зданий, а остальные элементы оставили практически без изменений.

Некоторые даже жалуются на то, что видеоигра в 2020 году выглядит даже хуже, чем оригинал, который вышел в 2002 году.

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Количество кадров в секунду постоянно проседает даже на сильных ПК, что говорит об отвратительной оптимизации. Игроки также обращают внимание на большое количество багов и старые анимации.

Одним из самых больших ударов для многих стала именно кампания, в которой обещали полностью обновить ролики и дать возможность по-новому пережить уже известную историю в мире Азерота.

Согласно отзывам игроков, компания Blizzard убрала из кампании даже те сцены, которые демонстрировали во время первой презентации Warcraft III: Reforged.

На сервисе Metacritic оценка видеоигры на момент публикации составляет 2,3 балла из 10 возможных.

К слову, компания Sony объявила, что пропустит крупнейшую выставку видеоигр E3 в 2020 году.