Из-за глобального потепления могут исчезнуть популярные сорта вин

Из-за глобального потепления возможно исчезновение винодельных регионов в мире.
Когда температура воздуха на Земле повысится на два градуса – количество регионов уменшится вдвое, а на четыре градуса – на 85%.
Такое исследование провела международная группа ученых.
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В ходе изучения 11 сортов винограда для каждого разработали модель, которая способна предусмотреть, сможет ли плод адаптироваться к разным климатическим изменениям.
Исследовались и такие популярные сорта, как: кабарне совиньон, шардоне, мерло, пино-нуар, рислинг.
Больше всего пострадают регионы с теплым климатом: Италия, Испания и Австралия.
Однако ученые отмечают, что некоторые сорта винограда смогут адаптироваться к более жаркому климату.
Ранее Факты ICTV писали, что работая над долголетием, ученые смогли продлить жизнь червя в 5 раз.