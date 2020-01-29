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Факты / Lifestyle

Из-за глобального потепления могут исчезнуть популярные сорта вин

Из-за глобального потепления возможно исчезновение винодельных регионов в мире.

Когда температура воздуха на Земле повысится на два градуса – количество регионов уменшится вдвое, а на четыре градуса – на 85%.

Такое исследование провела международная группа ученых.

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В ходе изучения 11 сортов винограда для каждого разработали модель, которая способна предусмотреть, сможет ли плод адаптироваться к разным климатическим изменениям.

Исследовались и такие популярные сорта, как: кабарне совиньон, шардоне, мерло, пино-нуар, рислинг.

Больше всего пострадают регионы с теплым климатом: Италия, Испания и Австралия.

Однако ученые отмечают, что некоторые сорта винограда смогут адаптироваться к более жаркому климату.

Ранее Факты ICTV писали, что работая над долголетием, ученые смогли продлить жизнь червя в 5 раз.

Источник: Proceedings of the National Academy of Sciences

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