Facebook разрешил пользователям скрывать личную информацию

Facebook включил всем пользователям инструмент, позволяющий отвязать от профиля данные, переданные в соцсеть со сторонних сайтов и сервисов.

Речь идет об активности вне соцсетью (Off-Facebook Activity), например, об использовании учетной записи Facebook для авторизации.

Сведения, передаваемые сторонним приложением или сайтом, Facebook использует для персонализации рекламы.

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Рекламных объявлений после удаления внешних данных не станет меньше, но они будут менее персонализированные. Инструкция, как отключить идентификатор здесь.

Как пишет Mashable, информация при этом не удаляется совсем – ее отключают от аккаунта, но она остается на серверах Facebook.

К слову, Facebook намерен начать платить пользователям за просмотр рекламы, которая спровоцировала взаимодействие с контентом или покупку на ее платформе.

Источник: Facebook