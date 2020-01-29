Календарь неофициальных праздников на 2020 год

Кроме официальных государственных праздников, в Украине есть ряд неофициальных дат, которые важны для представителей тех или иных профессий.
Тоже самое касается таких праздников, как, к примеру, Всемирный день улыбки или Всемирный день сна. Такие праздники не отмечают на официальном уровне, но каждый из них все равно по-своему важен.
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Январь
- 19 января – Всемирный день снега (третье воскресенье января)
- 20 января – День Автономной Республики Крым
- 22 января – День Соборности и Свободы Украины
- 25 января – День студента (Татьянин день)
- 25 января – Китайский Новый год (приходится на первый новый месяц первого месяца года, между 12 января и 19 февраля)
- 26 января – Всемирный день таможни
- 26 января – День работника контрольно-ревизионной службы Украины
- 26 января – Международный день без интернета (последнее воскресенье января)
- 27 января – Международный день памяти жертв Холокоста
- 29 января – День памяти героев Крут
- 31 января – Международный день ювелира
Февраль
- 2 февраля – День сурка
- 6 февраля – Международный день бармена
- 9 февраля – Международный день стоматолога
- 13 февраля – Всемирный день радио
- 14 февраля – День святого Валентина (День всех влюбленных)
- 14 февраля – День компьютерщика
- 15 февраля – Международный день онкобольного ребенка, а также День чествование участников боевых действий на территории других государств
- 17 февраля – День спонтанного проявления доброты
- 20 февраля – Всемирный день социальной справедливости, День Героев Небесной Сотни
- 21 февраля – Международный день родного языка
- 28 февраля – День штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины
Март
- 1 марта – Всемирный день комплимента
- 3 марта – Всемирный день писателя
- 9 марта – Всемирный день диджея
- 15 марта – День защиты прав потребителей
- 15 марта – Всемирный день сна (третья пятница марта)
- 20 марта – Международный день счастья
- 21 марта – Всемирный день поэзии
- 22 марта – День таксиста
- 25 марта – День Службы безопасности Украины
- 27 марта – Всемирный день театра
Апрель
- 1 апреля – День смеха (День дурака)
- 4 апреля – Международный день интернета
- 7 апреля – Всемирный день здоровья
- 12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики
- 15 апреля – День работников уголовного розыска Украины
- 17 апреля – День работников пожарной охраны Украины
- 18 апреля – День основания Общества Красного Креста в Украине
- 18 апреля – Международный день цирка (третья суббота апреля)
- 22 апреля – Международный день секретаря (среда последней полной недели апреля)
- 23 апреля – Всеукраинский день психолога
- 25 апреля – Международный день ветеринарного врача (последняя суббота апреля)
- 29 апреля – Международный день танца
- 30 апреля – День пограничника
Май
- 10 мая – День матери (второе воскресенье мая)
- 15 мая – Международный день семей
- 16 мая – День науки в Украине (третья суббота мая), День Европы в Украине (третья суббота мая)
- 20 мая – День банковских работников, Всемирный день метролога
- 21 мая – Всемирный день вышиванки (третий четверг мая)
- 23 мая – День морской пехоты Украины
- 24 мая – День святых Мефодия и Кирилла, День славянской письменности и культуры
- 29 мая – Международный день миротворцев ООН
30 мая – День работников издательств, полиграфии и книгораспространения Украины (последняя суббота мая)
- 31 мая – Всемирный день без табака
Июнь
- 1 июня – Международный день детей (День защиты детей)
- 6 июня – День журналиста в Украине
- 9 июня – Международный день друзей
- 14 июня – Международный день блогера
- 21 июня – День медицинского работника (третье воскресенье июня)
- 25 июня – День таможенной службы Украины
- 27 июня – Международный день рыболовства
- 28 июня – День молодежи Украины (последнее воскресенье июня)
Июль
- 1 июля – День архитектуры Украины
- 2 июля – Международный день спортивного журналиста
- 4 июля – День Национальной полиции Украины
- 6 июля – Всемирный день поцелуя
- 12 июля – День рыбака (второе воскресенье июля)
- 11 июля – Всемирный день шоколада
- 16 июля – День бухгалтера Украины
- 26 июля – День системного администратора
Август
- 1 августа – День инкассатора
- 2 августа – День Воздушных сил ВСУ (первое воскресенье августа)
- 9 августа – День строителя (второе воскресенье августа)
- 19 августа – Всемирный день фотографии
- 23 августа – День Государственного флага Украины
- 29 августа – День авиации Украины (последняя суббота августа)
- 30 августа – День шахтера (последнее воскресенье августа)
Сентябрь
- 1 сентября – День знаний
- 9 сентября – Международный день красоты
- 12 сентября – День украинского кино (вторая суббота сентября), День физкультуры и спорта
- 13 сентября – День танкиста в Украине (второе воскресенье сентября)
- 13 сентября – День программиста
- 17 сентября – День спасателя Украины
- 21 сентября – Международный день мира
- 22 сентября – Всемирный день без автомобиля
- 26 сентября – Всемирный день контрацепции
- 27 сентября – Всемирный день туризма
- 30 сентября – Всеукраинский день библиотек
Октябрь
- 1 октября – Международный день музыки, Международный день пожилых людей
- 2 октября – Всемирный день улыбки (первая пятница октября)
- 4 октября – Всемирный день животных
- 5 октября – Международный день врача (первый понедельник октября)
- 8 октября – День юриста Украины
- 10 октября – День работников стандартизации и метрологии в Украине
- 16 октября – День Шефа
- 18 октября – День работников пищевой промышленности (третье воскресенье октября)
- 25 октября – День автомобилиста (последнее воскресенье октября)
- 31 октября – Хэллоуин
Ноябрь
- 1 ноября – Международный день вегана
- 3 ноября – День ракетных войск и артиллерии Украины
- 9 ноября – День украинской письменности и языка
- 11 ноября – Всемирный день шоппинга
- 13 ноября – Международный день слепых
- 16 ноября – День работников радио, телевидения и связи
- 17 ноября – Международный день студентов
- 19 ноября – Международный день мужчин
- 21 ноября – День Достоинства и Свободы
- 21 ноября – Всемирный день телевидения
- 21 ноября – День десантно-штурмовых войск ВСУ
- 27 ноября – Черная пятница (последняя пятница ноября)
- 30 ноября – Всемирный день животных
Декабрь
- 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом
- 3 декабря – Международный день людей с инвалидностью
- 4 декабря – День объятий
- 5 декабря – День работников статистики
- 6 декабря – День Вооруженных Сил Украины
- 7 декабря – Международный день гражданской авиации и День местного самоуправления в Украине
- 8 декабря – День благотворительности
- 9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией
- 14 декабря – День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
- 15 декабря – Международный день чая
- 22 декабря – День энергетика и День дипломатической службы Украины
- 24 декабря – День работников архивных учреждений Украины
- 28 декабря – Международный день кино
К слову, ранее Факты ICTV публиковали календарь государственных праздников на 2020 год.