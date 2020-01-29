Колонизация космоса: возможна ли жизнь на Марсе, Венере и Луне

Курс на Марс. Из-за активного солнце, полететь на красную планету можно раз в 2,5 года. Уникальные кадры снял робот-марсианин. Opportunity – марсоход легенда, что работал на Марсе 15 лет. Исследователь, геолог и фотокорреспондент – все в одном, он открыл тайны красной планеты. Раскопал и обработал несколько десятков пород. По одной из версий, там когда-то существовала жизнь, но после того, как гигантский метеорит разбудил вулканы, вода превратилась в пар.

Но отсутствие воды будет далеко не основной проблемой будущих колонизаторов. Ученые утверждают, что есть источники, откуда люди смогут получать жизненно необходимую жидкость.

Как будет выглядеть первая экспедиция людей на Марс, смогут ли они приспособиться к новой планете и что будут делать на ней – уже сейчас экспериментируют на Земле. Проект Марсонавт в Праге дает первые результаты. Ученые нашли технологию выращивания овощей в экстремальных условиях. Идея в том, чтобы получать растительную пищу на борту космического корабля, который будет следовать к Марсу.

Выпускник Киевского политеха Сергей Якимов прошел жесткий отбор для участия в американской программе колонизации красной планеты Маrs One. Сейчас он живет и работает в Америке. В штате Юта он посетил базу, где исследователи пытаются воссоздать марсианские условия. Но при каких условиях человек сможет выдержать марсианские реалии? Ученые пока делают расчеты и предположения.

Миллион землян на красной планете уже через 30 лет – не фантастика, а реальность для Илона Маска. У него уже проектируют поселения на Марсе. Нью-йоркский архитектор Дэвид Мэлод предлагает Маску свое здание для будущих колонизаторов. За основу материала приняли растения и базальт – это горная порода, которая есть и на Земле, и на Марсе. Сооружение пока проходит тестирование и испытания на прочность.

Пока ученые исследуют и рассчитывают, NASA уже представила первый выпуск астронавтов, которые прошли подготовку к полету на Марс. Шесть женщин и семь мужчин зачислили в резерв, впоследствии из него соберут экипаж для полета на красную планету.

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Курс на Венеру. Сестра-близнец Земли подобна размерами, имеет такую ​​же гравитацию, что и наша планета. Но приближаясь к Венере, через облака нельзя увидеть ее поверхность. Много столетий поверхность Венеры оставалась загадкой, скрытой под многослойными плотными облаками. В 50-60-х годах ученые были уверены, что на Венере может быть тропический климат, как в Майами.

Но все оказалось иначе. Облака вокруг Венеры состоят из смертоносной серы, на поверхности огромное давление, достаточное чтобы раздавить автомобиль. Агрессивная пустыня и ни капли воды. Но самым большим шоком для ученых стала температура поверхности Венеры – до +480 градусов по Цельсию. Поэтому выводы, что Венера не пригодна для жизни – более чем логичны.

Но ученые не спешат ставить точку. Более того уверяют, что колонизация Венеры может быть даже более реальной чем Марса за счет одинаковой силы притяжения с Землей и аналогичном давлении и температуре как на Земле на высоте 50-60 км от Венеры. Ученые считают, что там нужно строить воздушные города.

Более того, Венера может стать не только обитаемой, но и прибыльной. Полезные ископаемые из астероидов могут стать сверхприбыльной делом. Чего стоит только один астероид Психея, который еще называют золотым. На этом космическом теле, диаметром как расстояние от Киева до Винницы, якобы столько запасов золота и платины, что можно озолотить всех жителей Земли.

Курс на Луну. Добраться до спутника можно всего за 9 часов. Сейчас идет соревнование, кто первый колонизирует Луну. США, Россия, Китай и Индия готовятся к построению собственных баз на спутнике Земли. Известный миллиардер и владелец компании Blue Origin Джефф Безос недавно представил космический корабль для миссии на Луну уже в 2024 году. Аппарат сможет доставить на спутник Земли людей, транспорт и оборудование для создания водорода из льда, большие запасы которого нашли в лунных кратерах.

Впрочем, битва за Луну связана прежде всего с уникальным изотопом, которого там миллионы тонн, а на Земле нет. Гелий-3 – термоядерное горючее, из которого можно получать чистую атомную энергию. Одна тонна гелия-3 на Земле стоит более $50 млрд. Его энергетическая эффективность в разы выше урана, а радиоактивность равна нулю.

По оценкам экспертов, колонизация Луны – реальный на сегодня проект. Впрочем, если там и создадут базы, то скорее для получения сверхприбылей, а для жизни. Для жизни ученые надеются найти новые экзопланеты. За последние 2 года космический аппарат NASA Tess отыскал 7 землеподобных планет, на которых возможно есть вода, а значит и жизнь. Но на большинстве из них слишком большая температура.

Хотя есть одна планета из созвездия Гидры, где может быть цивилизация подобна земной. Там небольшая минусовая температура. Расстояние до этих звезд – десятки световых лет, примерно 76 тыс. Сейчас преодолеть такие расстояния кажется невозможным, но технический прогресс идет бешеными темпами. Поэтому путешествия человека в другие галактики – вопрос времени.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что впервые в истории в открытый космос вышли две женщины-астронавтки.