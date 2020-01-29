Цена качества или на чем не стоит экономить при покупке LED-светильников

Светодиодные светильники уже несколько лет являются самым популярным выбором потребителей. Они экономичны, долговечны, безопасны, представлены в продаже в огромном числе вариантов. LED-лампы не мерцают, не оказывают вредного влияния на глаза человека и здоровье в целом.

Они не содержат опасных компонентов (например, ртути), не требуют частой замены. Ассортимент моделей включает светильники с разными параметрами – мощностью, силой светового потока, температурой, разных форм и с различным цоколем. Казалось бы, это действительно идеальные источники света.

Но такое количество преимуществ и большая популярность делают LED-светильники предметом, требующим тщательного изучения перед покупкой. Хотите осветить придомовую территорию? Светодиодные светильники купить можно для этого в разном исполнении, также как и приборы для использования в помещениях. Но есть и такие модели, от приобретения которых лучше отказаться. Какие светодиодные светильники лучше не покупать?

Наименее эффективные модели

Среди всех доступных вариантов светильников есть такие, от которых лучше отказаться в силу их небольшой эффективности. Платите вы много, а результат не радует. Качество ламп в таких светильниках напрямую зависит от диодов, включенных в конструкцию.

Как показывает опыт, самыми неэффективными являются приборы с белыми светодиодами. Такие лампы зачастую покрыты люминофором для обеспечения яркого белого света. Они имеют меньший по продолжительности срок службы, чем модели с одним более мощным диодом или конструкции с несколькими элементами синего спектра.

Внимательно изучите лампы

При практически одинаковой цене LED-лампы могут быть изготовлены из различных материалов. Одна из главных причин покупки устройств этого типа – возможность сэкономить за счет длительной эксплуатации и малого энергопотребления. Некачественный материал изготовления лампы не позволит сбыться такой мечте.

При возможности изучите особенности конструкции прибора. Радиаторы из керамики или пластика являются менее эффективными и долговечными, чем аналоги из алюминия. Если есть выбор – предпочтите именно модели с алюминиевым охладителем. На теплоотвод оказывает влияние и количество прорезей в радиаторе – чем их меньше, тем менее эффективными оказываются лампы (они быстро перегреваются и выходят из строя).

К сожалению, увидеть все эти нюансы при покупке лампы нельзя – остается лишь надеяться на честность производителя и опираться на имя бренда, отзывы продукции других потребителей и не бояться переплатить 10–20 грн.

Не экономьте при покупке

На эффективность LED-ламп влияет много факторов. Их долговечность, экономичность безопасность зависят от качества каждого элемента конструкции. Так, выбирая лампу, стоит изучить блок питания прибора – он должен отличаться соответствующим коэффициентом мощности. Если этот показатель ниже 0,9 – устройство быстро перегорит и потребует замены, а это – дополнительные затраты.

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О чем еще следует знать? Смотрите на колбу – она должна быть выполнена из прочного стекла. Матовые лампы менее эффективны, чем прозрачные, поэтому если выбор не принципиален – отдайте предпочтение изделиям из обычного бесцветного стекла.

Какие лампы точно не стоит покупать? Слишком дешевые изделия неизвестного происхождения. Помните, на каждую LED-лампу должна предоставляться гарантия. Если такой прибор выйдет из строя раньше заявленного производителем срока – лампочку можно будет бесплатно заменить в месте покупки.

Хотите сэкономить? Делайте это правильно, не пренебрегая качеством ламп, а выбирая выгодные пункты реализации светильников и лампочек. Так, оптимальным способом сократить затраты является онлайн-шоппинг. Смотрите предложения на сайте evrosvet.com.ua.

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