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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 29 января

29 января – День апостола Петра, который был одним из ближайших к Иисусу.

В Украине в этот день чтят память Героев Крут. 29 января 1918 года возле железнодорожной станции Круты, расположенной в 130 км к северо-востоку от Киева, 300 студентов вступили неравный бой с большевистскими войсками, численность которых насчитывала около 5 тыс. Бой длился пять часов. Тогда в плен захватили и расстреляли 28 юношей. Ценой своей жизни они остановили наступление врага на два дня. Павших студентов похоронили на Аскольдовой могиле в Киеве.

Официально День памяти Героев Крут начали отмечать с 2007 года после подписания соответствующего указа.

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В мире 29 января отмечают День мобилизации усилий против угрозы ядерной войны. Именно в этот день в 1985 году была подписана Делийская декларация, ключевой целью которой является призыв к прекращению гонки ядерных вооружений, сокращению и последующей постепенной ликвидации ядерных арсеналов стран мира, устранение самой угрозы ядерной войны.

Главы государств и правительств Индии, Греции, Мексики, Аргентины, Танзании и Швеции первыми подписали этот документ.

Именины сегодня у Петра, Максима, Неонилы, Ивана, Георгия, Нестора и Зосима.

Приметы на 29 января:

  • Если накануне Петра ночь лунная – лето будет урожайным.
  • Если мрачная – к неурожаю и падежу скота.
  • Мороз на Петра – лето будет жарким.
  • Метель 29 января – к дождливому лета.
  • Расселись на снегу гуси или утки и машут крыльями – к оттепели.
  • Пес качается в снегу – тоже к потеплению.

Что нельзя делать 29 января:

  • Из дома нельзя выносить мусор – чтобы не вынести счастье.
  • Стирка в этой день считается большим грехом.

Напомним, Факты ICTV также публиковали календарь неофициальных праздников на 2020 год.

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