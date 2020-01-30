Без глаз и с гигантской головой. Жуткий улов рыбака напугал сеть

Рыбак вытащил из воды морское существо с щупальцами, похожими на осьминога.

У слизистого существа гигантская голова, а на месте глаз дыхательное отверстие.

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Находка кажется маленькой, так как она не больше ширины двух досок из дерева.

В комментариях зрители предположили, что это может быть скат с искаженными крыльями.

– Что это за существо? Какое чудовище! Похож на осьминога, – написали зрители.

Ранее Факты ICTV писали, что в Индонезии рыба проткнула насквозь шею 16-летнему парню.

Источник: Natalie1526n

Фото: Natalie1526n