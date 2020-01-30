Без глаз и с гигантской головой. Жуткий улов рыбака напугал сеть

Рыбак вытащил из воды морское существо с щупальцами, похожими на осьминога.
У слизистого существа гигантская голова, а на месте глаз дыхательное отверстие.
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Находка кажется маленькой, так как она не больше ширины двух досок из дерева.
В комментариях зрители предположили, что это может быть скат с искаженными крыльями.
– Что это за существо? Какое чудовище! Похож на осьминога, – написали зрители.
@natalie1526n#whatisthat #wtf #fyp #animal #ocean #nyc #atlanticocean #coneyisland #fishing♬ Apocalyptic ASMR – kiyohshi
Ранее Факты ICTV писали, что в Индонезии рыба проткнула насквозь шею 16-летнему парню.
Источник: Natalie1526n
Фото: Natalie1526n