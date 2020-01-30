Мужчины и женщины одинаково ориентируются в пространстве – исследование

Группа ученых из университета Лимерика доказала, что ориентирование в пространстве – задача, с которой мужчины и женщины справляются с одинаковым успехом.
Ранее в научных кругах курсировала теория о том, что мужчинам такой навык дается проще. Новое исследование позволяет ее опровергнуть.
Умение мысленно вращать объекты и менять угол зрения принято связывать с более высоким уровнем интеллекта и лучшими способностями в области точных наук и технологий (STEM).
Так что выводы исследования ученых из университета Лимерика позволяют лишний раз показать, что интеллектуальное развитие не зависит от пола.
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Чтобы изучить связь биологического пола с умением ориентироваться в пространстве, исслледователи попросили добровольцев пройти тест на мысленное вращение.
Мысленное вращение – это способность вообразить вращение двухмерных и трехмерных фигур, благодаря которой мы учимся узнавать измененные предметы.
В рамках теста испытуемые сравнивают два трехмерных объекта (или буквы), часть из которых повернута, и определяют, в каком из вариантов ответа изображена та же фигура.
Вот пример такого теста:
Мужчины, участвовавшие в эксперименте, справлялись с заданием дольше установленного учеными срока, то есть никаких особых умений или талантов они не показали.
Также ученые заметили, что мужчины и женщины по-разному подходили к решению задачи, достигая в конечном счете одного и того же результата.
Исследователи собрали для участия в эксперименте сто студентов и выпускников университета Лимерика. В среднем возраст добровольцев составлял 23 года.
Ранее ученые провели эксперимент, кто лучше решает сложные задачи.
Источник: Medicalxpress