Мужчины и женщины одинаково ориентируются в пространстве – исследование

Груп­па уче­ных из уни­вер­си­те­та Ли­ме­ри­ка до­ка­за­ла, что ори­ен­ти­ро­ва­ние в про­стран­стве – за­да­ча, с ко­то­рой муж­чи­ны и жен­щи­ны справ­ля­ют­ся с оди­на­ко­вым успе­хом.

Ра­нее в на­уч­ных кру­гах кур­си­ро­ва­ла тео­рия о том, что муж­чи­нам та­кой на­вык да­ет­ся про­ще. Но­вое исследова­ние поз­во­ля­ет ее опро­верг­нуть.

Уме­ние мыс­лен­но вра­щать объ­ек­ты и ме­нять угол зре­ния при­ня­то свя­зы­вать с бо­лее вы­со­ким уров­нем ин­тел­лек­та и луч­ши­ми спо­соб­но­стя­ми в об­ла­сти точ­ных наук и тех­но­ло­гий (STEM).

Так что вы­во­ды ис­сле­до­ва­ния уче­ных из уни­вер­си­те­та Ли­ме­ри­ка поз­во­ля­ют лиш­ний раз по­ка­зать, что интел­лек­ту­аль­ное раз­ви­тие не за­ви­сит от пола.

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Что­бы изу­чить связь био­ло­ги­че­ско­го пола с уме­ни­ем ори­ен­ти­ро­вать­ся в про­стран­стве, ис­слле­до­ва­те­ли по­про­си­ли доб­ро­воль­цев прой­ти тест на мыс­лен­ное вра­ще­ние.

Мыс­лен­ное вра­ще­ние – это спо­соб­ность во­об­ра­зить вра­ще­ние двух­мер­ных и трех­мер­ных фи­гур, бла­го­да­ря ко­то­рой мы учим­ся узна­вать из­ме­нен­ные пред­ме­ты.

В рам­ках те­ста ис­пы­ту­е­мые срав­ни­ва­ют два трех­мер­ных объ­ек­та (или бук­вы), часть из ко­то­рых по­вер­ну­та, и опре­де­ля­ют, в ка­ком из ва­ри­ан­тов от­ве­та изоб­ра­же­на та же фи­гу­ра.

Вот пример такого теста:

Муж­чи­ны, участ­во­вав­шие в экс­пе­ри­мен­те, справ­ля­лись с за­да­ни­ем доль­ше уста­нов­лен­но­го уче­ны­ми сро­ка, то есть ни­ка­ких осо­бых уме­ний или та­лан­тов они не по­ка­за­ли.

Также ученые за­ме­ти­ли, что муж­чи­ны и жен­щи­ны по-раз­но­му под­хо­ди­ли к ре­ше­нию за­да­чи, до­сти­гая в ко­неч­ном сче­те од­но­го и того же ре­зуль­та­та.

Исследователи со­бра­ли для уча­стия в экс­пе­ри­мен­те сто сту­ден­тов и вы­пуск­ни­ков уни­вер­си­те­та Ли­ме­ри­ка. В сред­нем воз­раст доб­ро­воль­цев со­став­лял 23 года.

Ранее ученые провели эксперимент, кто лучше решает сложные задачи.

Источник: Medicalxpress