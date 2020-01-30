Подробный любовный гороскоп на 2020 год составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнов

В период с 27 января по 23 октября будут происходить серьезные перемены. Вам сложно установить равновесие с партнерами, решить вопросы так, чтобы было комфортно и вам, и вашему любимому человеку. Партнеры часто не видят ваши достоинства, не понимают истинную сущность.

Можете попасть в эмоциональную зависимость от другого человека. Для решения проблем приходится поступать не так, как обычно.

Вы свободны в проявлении своей личности, в манере поведения, во взаимодействии с партнером. Избавьтесь от закомплексованности, научитесь преподносить себя и строить равноправные отношения. В вашем присутствии партнеры ощущают потребность выплеснуть свои чувства. Все из-за того, что в этом году у вас пробуждается психологический дар, который способствует демонстрации эмоциональных потребностей человека. Хотя себя вам сложно понять.

Вы способны с легкостью прочувствовать слабые и сильные стороны партнеров, а это позволит направить развитие взаимоотношений в выгодную для вас сторону.

Вы обладаете большой психической силой, способны влиять не только на одного человека, но и на публику, аудиторию, толпу. В зависимости от своего настроения, можете вселять в людей оптимизм либо же наводить мрачные мысли.

Процесс изменений, трансформаций, риска в сфере личных и деловых взаимоотношений для вас являются естественными, поэтому нельзя искусственно сдерживать развитие событий. Доверьтесь вселенной и примите обстоятельства и новые возможности этого жизненного цикла.

Гороскоп для Тельцов

Почти весь год вы получаете удовлетворение в личных взаимоотношениях – будьте смелее, Вселенная на вашей стороне. В любви вас ждут благоприятные перемены – новые партнеры, с одним из которых вполне возможны романтические взаимоотношения.

С 13 мая по 26 июня очень важный период, когда происходит разрешение всех наболевших вопросов. Речь идет о возвращении долгов, как духовных, так и материальных. В этот период уже не получается закрыть глаза на недосказанность и неопределенность в чувствах. Однако придется взглянуть вглубь себя и в свое прошлое, а это поможет освободиться от всего, что мешало двигаться вперед. Во многих вопросах необходимо поставить точку.

После 23 октября и до конца года – сложный период. Взаимоотношения могут испортиться из-за ваших претензий к партнеру и повышенной требовательности. Гармонию может нарушить стремление присвоить себе то, что вам не принадлежит.

После 23 октября вы становитесь ревнивы, а обостренное чувство собственности и зацикленность на своих чувствах создает предпосылки к разрыву взаимоотношений.

Однако если вы учтете потенциал этого периода, то, наверняка, приложите все усилия, чтобы свести к минимуму возможный негатив, и тогда сможете сохранить и укрепить взаимоотношения.

Гороскоп для Близнецов

Год будет счастливым как в личных, так и в деловых взаимоотношениях, однако все зависит от вашей эмоциональной зрелости, а также от умения справляться с психологическими перегрузками.

Разнообразие в любви и общественных связях дает много неоднозначных ситуаций и возможностей для искушения, что мешает вам идти на продолжительные отношения. Только от вас зависит, какое решение вы примете, но жажда событий и любопытство к людям может повлиять на существующие взаимоотношения.

В любви у вас все сложится удачно, если вы выбираете партнера не по физическим данным, а по его чувству юмора и интеллекту.

С 17 февраля по 10 марта вы пребываете в некоторой неуверенности, что касается продолжения взаимоотношений. Дабы чувствовать себя счастливым человеком, вам необходимо больше общаться с любящим человеком и проводить с ним время.

С мая закладывается очередной жизненный цикл на ближайшие 2–2,5 года. Ваше ближнее окружение меняется, возможно, вы оформите официальный союз, и родственники со стороны супруга будут принимать активное участие в вашей жизни.

Если ранее для вас более важной была тема семейных отношений, то теперь на первый план выходит социальная жизнь и новые источники дохода. Не всегда вашей второй половинке будет нравиться такое положение дел.

В период с 13 мая по 26 июня серьезных неприятностей сможете избежать благодаря вашей готовности к смелым решениям. До конца года вы будете удовлетворены своей личной жизнью.

Год будет счастливым как в личных, так и в деловых взаимоотношениях, однако все зависит от вашей эмоциональной зрелости, а также от умения справляться с психологическими перегрузками.

Гороскоп для Раков

Первая половина года приносит разочарования и испытания в любви. Проблемы в семью и отношения могут принести ваши завышенные требования.

После 5 мая ситуация меняется в лучшую сторону, но угроза конфликтов сохраняется. Есть вероятность влюбиться в человека и не получить взаимности.

Любимый человек может невольно или с конкретным намерением направить вас по ложному пути. Люди, на помощь которых вы рассчитываете, могут не сдержать обещания и навредить личным взаимоотношениям. Однако право выбора в этих вопросах у вас никто не отбирает.

Консервативные взгляды на взаимоотношения, давние приятели, а также осознание, что в этом году нельзя очаровываться, чтобы потом не разочаровываться, помогут вам удержаться от бурной реакции в том или ином вопросе.

Пик кризиса приходится на январь и июнь 2020. В эти два месяца сложно понять и принять партнера. Могут начаться перемены в вопросах семьи, дома. Придется пережить серьезные внутренние трансформации, может, даже на некоторое время остаться в одиночестве.

Во второй половине года получится освободиться от обстоятельств или отношений, которые на вас давят. Однако необходимо принять факт, что некоторые люди уходят из нашей жизни навсегда.

Новые контакты, поиск романтических отношений будут иметь хороший результат. Возможны неожиданные встречи с прежними любимыми. Вторая половина года может принести встречу с будущей второй половинкой. Хорошее время для тех, кто планирует ребенка.

Гороскоп для Львов

Год благоприятный для любви, некоторые сложности возможны в период с 23 марта по 3 июля.

Начало года будет особенно яркое для вас, вы почувствуете себя любимым, а внимание со стороны противоположного пола подарит уверенность в завтрашнем дне. Если бережете долгосрочные взаимоотношения, то сможете перейти на новый уровень. Для многих Львов этот год будет отмечен бракосочетанием или рождением ребенка.

Если вы одиноки, то новые серьезные взаимоотношения вряд ли у вас появятся в этом году. Знакомства в этот период редко бывают продолжительными. Однако появление личных связей и поиск новых романтических партнеров принесет вам вдохновение.

Осень – особенно интенсивный период общения с противоположным полом. В жизни женщин возникают мужчины из прошлого, происходит завершение и прояснение по прежним взаимоотношениям. Осенью вы легко сможете добиться внимания со стороны желаемого партнера, даже если отношения будут не продолжительными, они оставят в вашей жизни яркое воспоминание.

Однако если состоите в браке, то стабильность существующих взаимоотношений может закончиться. Желание находиться в центре внимания ваша вторая половинка может неоднозначно воспринять. Вы активны в общении, утверждении собственного мнения и выражении своих интересов, что может оказать не всегда положительное влияние на ваши семейные и любовные отношения. Обратите свою активность и предприимчивость в мирное русло, избегайте конфликтов и претензий к партнеру. Займитесь спортом или активным отдыхом.

Гороскоп для Дев

Хорошее время для любовных взаимоотношений, заключения официального союза и планирования расширения дома и семьи. Все дела, касающиеся любви и брака, жилья и семьи станут более тесными и стабильными. Вы сможете решить личные и семейные проблемы. Старшие родственники и родители супруга помогут в решении возникших трудностей.

Этот год благоприятен для помолвки, бракосочетания, а также для семейных вечеров и торжеств. Тем, кто еще не состоит во взаимоотношениях, может повезти в этих вопросах, если вы сосредоточите свои усилия на поиске романтического партнера. Возможно возникновение любовных связей с иностранными гражданами или в поездках.

Это благоприятное время для планирования ребенка. Как ни парадоксально, также хорошее время для развода, если такая тема актуальна и тянется с прошлого года.

С 17 февраля по 10 марта – напряженный период, поскольку приходится остановиться и переосмыслить свои цели. Возвращаетесь к заброшенным делам, доделываете их, исправляете какие-то ошибки или недочеты. Во взаимоотношениях происходят изменения. Любое решение лучше реализовывать после 10 марта, иначе можно ошибиться.

С 13 мая по 25 июня – второй сложный период. Вы замечаете все недостатки в ваших партнерах, возможны разочарования. В вашей жизни появляются люди, с которыми давно не было контакта, но общение с ними вам необходимо.

Во второй половине года помощь и поддержку получаете от любимого человека. Поэтому если вопрос взаимоотношений требует решения, постарайтесь это сделать до декабря 2020 года.

Гороскоп для Весов

В первой половине года во взаимоотношениях наступит гармония. Это время благоприятно для помолвки и бракосочетания, а также для обсуждения планов.

До 14 мая происходит перемена вашего характера к лучшему, притягиваете хороших людей, покровителей, а также можете встретить вашего идеального партнера.

С 13 мая по 25 июня меняются ваши симпатии и антипатии, в результате чего начинаете ориентироваться на других людей. Любовь в этот период основывается на идеях и интеллектуальном интересе, а не на чувствах. Это будет приводить партнеров в замешательство. Возможны трудности с противоположным полом, но стоит искать причины в себе.

С 23 марта по 3 июля благоприятный период для партнерства и знакомства. Отношения, возникающие в этот период, будут долгосрочными. Те контакты, которые допускают разницу в возрасте, будут продолжительными и полезными для вас.

В первой половине года хорошо складываются и укрепляются отношения с домашними или любимыми. Производственные взаимоотношения могут перерасти в личные.

Сложные периоды – октябрь, вторая половина ноября и первая половина декабря. Какие бы чувства вы ни испытывали в этот период, внешне они незаметны. А страсть со стороны других людей вызывает в вас желание отстраниться или отвергнуть знаки внимания. Малейший пустяк может охладить чувства или существующие взаимоотношения. Также негативно может сказаться излишняя придирчивость.

Гороскоп для Скорпионов

Практически весь год вам сопутствует везение в сфере партнерства. С 14 мая появятся благоприятные шансы и возможности.

С 10 сентября по 14 ноября – сложный период, вы испытываете трудности в координации мысли и действия. В это время вам непросто согласовать свои потребности, найти взаимопонимание с партнерами. Переживания меньше зависят от мыслей, а больше – от способности управлять своими эмоциями. Вы склонны очень бурно реагировать на партнера. Ваши привязанности или антипатии могут целиком основываться на эмоциях и заблуждениях, а не на человеческих симпатиях. Из-за этого ваши взаимоотношения в этот период несколько искаженные.

С 22 ноября до 16 декабря – период высокой эмоциональной напряженности. Возникают новые увлечения, настырные поклонники, в отношениях присутствует элемент драмы и страсти. Существующие взаимоотношения становятся близкими. Однако брак, заключенный в это время, будет неспокойным.

Вы становитесь более чувствительными, страстными, ранимыми, поэтому часто в проявлении чувств впадаете в крайности. Отношения в это время накаляются, любое слово и действие воспринимаются гораздо острее. Вы хотите полностью контролировать ситуацию и управлять ею – отсюда и драматизм, и ревность. Много искушений и соблазнов, чувства порой затмевают разум. Может возникнуть сильная страсть и привязанность к партнеру.

Гороскоп для Стрельцов

Социальная жизнь выходит на первый план, а из-за этого страдают личные отношения. Присутствует чувство одиночества, поэтому стремитесь это компенсировать активными деловыми взаимоотношениями.

В мае с чем-то в жизни приходится расстаться, однако эта потеря принесет позитивные изменения в ближайшие два года.

Вторую половину 2020 года можно описать словами: не было бы счастья, да несчастье помогло. В этом году не нужно пытаться решать дела нестандартными методами. У вас есть фундамент, личный опыт и мудрость, благодаря которым сможете прожить этот год.

Июнь и декабрь – сложные месяцы для вас. Вам постоянно нужно будет принимать участие в жизни других людей. На семью и романтические отношения не хватает времени, а из-за этого возникают неприятности. Супружеская жизнь покажется вам тяжелой и сложной, но если ваш партнер терпеливый, то отношения не пострадают. Однако и вам следует уделить внимание партнеру, иначе июнь точно окажется кризисным.

С 14 мая по 13 сентября появляется возможность начать заново потерянные взаимоотношения. Вы получите новый жизненный опыт. В это период вы можете определить, какая из сторон жизни нуждается в корректировке.

Будьте более сдержанными в критике по отношению к мыслям партнера, лучше обратите внимание на свои ценности. Лояльность по отношению к взглядам партнера поможет вывести взаимоотношения на новый уровень.

Гороскоп для Козерогов

Непростой год для вас, особенно в вопросах взаимоотношений. В июле могут измениться ваши чувства и привязанности. В этот период вы открываете новые грани вашей личности, которые влияют на ваши взаимоотношения.

В течение всего года у вас будет возникать склонность к эффектным жестам. Вы освобождаетесь от сдерживающего влияния и, благодаря вашему партнеру или супругу, получаете дополнительные возможности в достижении личных целей.

2020 год может быть годом расширения вашей семьи, возможно появление ребенка, оформление официального брака, улучшение существующих взаимоотношений. У вас начнется новый этап жизни. Внимание к партнеру обеспечит вам оптимистический настрой, вы сможете заложить прекрасный фундамент на будущее, создать прочный союз, семью.

Середина года будет сложной для вас. Нет времени для романтики, ваша вторая половинка может тяжело переживать вашу занятость. Вам придется пересмотреть некоторые планы. Однако если получится найти общий язык с партнером, то это выведет отношения на новый этап.

События 20 декабря 2020 года оказывают сильное влияние на долгие годы. Итог года для вас будет яркий и счастливый. Можете ожидать серьезные перемены. Партнер, который будет с вами в этот период, сможет сделать вас счастливыми.

Гороскоп для Водолеев

В любви происходит много интересного, хотя это и несерьезно, однако в перспективе с кем-то завяжутся крепкие взаимоотношения.

Вы слишком заняты профессиональными и общественными делами, поэтому ваши близкие могут испытывать недовольство. Не пренебрегайте своими обязательствами перед дорогими вам людьми.

Период с 17 февраля по 10 марта будет богат на разговоры с вашими партнерами. Могут возникать неудобные темы из прошлого, чтобы не испортить взаимоотношения, не реагируйте на резкие высказывания вашего партнера.

Максимальная свобода в общении поможет сблизиться с желаемым человеком, привлечь его внимание. Если существующие взаимоотношения перестали вас устраивать, постарайтесь больше разговаривать с вашим любимым человеком. В отношениях появится что-то новое, партнер начнет проявлять больше заботы, но и вы не оставайтесь в долгу.

В мае–июне вам легче завязывать знакомства, также возникают партнеры из прошлого, с которыми можно возобновить взаимоотношения. У вас получится поразить партнера чем-то необычным, однако не перестарайтесь в своей изобретательности.

Декабрь очень значимый для вас месяц, особенно – для тех, кому за 30. Существующие взаимоотношения переходят на новый уровень. Благодаря партнеру вы обретаете устойчивое социальное положение. Если у вас с партнером совпадают цели и задачи, то взаимоотношения будут долгосрочные.

Гороскоп для Рыб

С февраля вы почувствуете положительные изменения в личных взаимоотношениях. Вы становитесь более романтичными, чувствительными и сентиментальными. Просыпается потребность в любви и понимании.

Вы можете влюбиться в того, кто проявил к вам внимание. В первой половине года ваша любовь может быть надуманной, поэтому постарайтесь не принимать важных решений в отношении своего избранника. Кроме того, у вас есть склонность к любви с первого взгляда, но лучше после летних затмений пересмотрите свои взаимоотношения. Уже с середины июля есть вероятность, что ваши чувства к партнеру изменятся.

Март и апрель знаменуется возобновлением и развитием прежних контактов. В этот период вам легче удастся поддерживать романтические увлечения. Также в поле ваших интересов попадает замужество.

Благоприятный внешний фон в личной сфере жизни сохраняется в течение всего года.

В декабре может начаться новый цикл. Смена статуса может быть связана с официальным оформлением брака либо иностранный партнер окажет влияние на вашу жизнь. Во многом ваш успех будет зависеть от собственного оптимизма и желания создавать счастье вокруг себя.

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