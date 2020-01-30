30 января в Украине отмечают День специалиста военно-социального управления ВСУ. Органы социально-психологической и воспитательной работы ВСУ являются неотъемлемой частью целостного военного организма.
Их задача состоит в поддержании воинской дисциплины, организации морально-психологического обеспечения жизнедеятельности войск. Также они отвечают за профилактику правонарушений в армейской среде.
Именины 30 января празднуют Антон, Антонина, Виктор, Георгий, Иван, Павел.
Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год
Также 30 января отмечают день Антона. Издавна считалось, что в этот день половина зимы осталась позади, но впереди еще были февральские холода.
Люди искренне верили, что зима скоро закончится, радовались длительному световому дню и солнечному свету.
Народные приметы на 30 января:
- Если весь день была оттепель – ждите ранней весны.
- Идет снег – примета к тому, что весна будет поздней.
- Если на Антона теплая погода, то на следующий день будут сильные морозы.
- Если солнце появилось только в полдень, то стоит ждать ранней весны.
Что нельзя делать 30 января:
Женщинам нельзя вязать и прясть, готовить чечевицу и бобы, чтобы дети корью не болели и чтобы не провоцировать оспу, язву и чуму.
Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников на 2020 год.