30 января в Украине отмечают День специалиста военно-социального управления ВСУ. Органы социально-психологической и воспитательной работы ВСУ являются неотъемлемой частью целостного военного организма.

Их задача состоит в поддержании воинской дисциплины, организации морально-психологического обеспечения жизнедеятельности войск. Также они отвечают за профилактику правонарушений в армейской среде.

Именины 30 января празднуют Антон, Антонина, Виктор, Георгий, Иван, Павел.

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Также 30 января отмечают день Антона. Издавна считалось, что в этот день половина зимы осталась позади, но впереди еще были февральские холода.

Люди искренне верили, что зима скоро закончится, радовались длительному световому дню и солнечному свету.

Народные приметы на 30 января:

Если весь день была оттепель – ждите ранней весны.

Идет снег – примета к тому, что весна будет поздней.

Если на Антона теплая погода, то на следующий день будут сильные морозы.

Если солнце появилось только в полдень, то стоит ждать ранней весны.

Что нельзя делать 30 января:

Женщинам нельзя вязать и прясть, готовить чечевицу и бобы, чтобы дети корью не болели и чтобы не провоцировать оспу, язву и чуму.

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