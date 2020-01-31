В пятницу, 31 января, на Западе ожидается мокрый снег с дождем и до +5° днем.
В то же время на юге Украины будет солнечно до +7°.
Температура воздуха на западе страны составит +3-6 ° днем, 0 и -1° ночью. Мокрый снег ожидается во всех областях.
На востоке страны без осадков, температура днем будет колебаться от +3° до +6°.
Читайте: До +7 и мокрый снег: погода на неделю в Украине (КАРТА)
В Киеве 31 января ожидается мокрый снег, температура днем + 2-4 °, ночью -1-1°.
Ранее Факты ICTV писали, почему в Украине может исчезнуть зима.
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