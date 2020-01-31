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Факты / Lifestyle

Искусственный интеллект впервые в мире разработал лекарство

Впервые в мире искусственный интеллект разработал медикамент для лечения обсессивно-компульсивного расстройства (присутствие повторяющихся, устойчивых, нежелательных и навязчивых мыслей).

Японская фармацевтическая компания Sumitomo Dainippon Pharma использовала систему, которая автоматически анализировала генетические данные пациентов и находила молекулы, которые могут быть использованы в новом медикаменте.

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Новое соединение, которое было разработано для лечения обсессивно-компульсивного расстройства, было выявлено с помощью системы искусственного интеллекта Exscientia, базирующейся в Оксфорде.

Первый медикамент должны протестировать на людях. Он считается большим достижением в области медицины.

Ранее Факты ICTV писали, что искусственный интеллект написал идеальную песню для Евровидения.

Источник: The Telegraph

Фото: Pixabay

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