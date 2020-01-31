Спортивные часы в ДЕКА — стиль, функционал и удобство

Наручные часы — это популярный аксессуар, который делает образ завершенным, а также упрощает жизнь владельцу. Устройства не только дают возможность узнать время, модели из линейки Sport укомплектованы полезными функциями, незаменимыми во время занятий фитнесом, турпоходов, дайвинга и пр. Выбирая спортивные часы в ДЕКА, клиенты покупают качество и надежность. В нашей коллекции представлены модели исключительно от известных производителей, что подтверждается официальной гарантией. Благодаря большому выбору подходящие часы для себя подберет каждый!

Особенности спортивных часов

Аксессуары из линейки Sport подойдут людям, предпочитающим активный ритм жизни. При выборе моделей отталкивайтесь от таких факторов:

Ремешок. Важно, чтобы материал браслета или ремешка не натирал руку. Мы предлагаем металлические, кожаные, нейлоновые и другие модели.

Устойчивость корпуса. Чем он прочнее, тем дольше прослужат часы. Это важно при тяжелых физических нагрузках, когда есть риск повредить корпус.

Вес модели. Даже несколько дополнительных грамм могут вызвать серьезный дискомфорт во время занятий спортом, так что оптимальным выбором будут облегченные модели.

Показатель водонепроницаемости. Этот параметр выходит на первый план для людей, занимающихся плаванием или дайвингом. Но даже для тренировок и активного отдыха лучше брать часы с водонепроницаемым корпусом, ведь это защитит аксессуары от брызг и дождя.

Тип механизма. Почитателям классики понравятся механические модели, электронные или кварцевые часы не боятся падений и удобнее в эксплуатации, но они не такие долговечные.

Набор опций. Модели из линейки Sport не просто показывают время. Барометр, высотомер, глубиномер — это лишь часть возможностей таких устройств.

Кроме того, спортивные часы отличаются и другими параметрами: материалом стекла, особенностями индикации, дизайном и пр. Важно, чтобы аксессуар вам понравился. Выбирайте часы под себя, ведь такие устройства станут незаменимым дополнением образа владельца.

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