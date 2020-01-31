Как менялись украинские хиты с 2000 до 2020 года

Музыка — это эликсир для души и неотъемлемая часть нашей жизни. Она открывает новые границы в мировоззрении человека, помогает выражать свои чувства и доносить их к другим людям.

Так же, как меняется и развивается наш мир, меняется и музыка. В украинском музыкальном пространстве возникло множество хитов с 2000 до 2020 года. Некоторые из них звучали совсем недолго и отправились в забытье, но есть и те, которые надолго запомнились меломанам и оставили свой след в истории музкультуры.

Предлагаем ещё раз вспомнить, как менялись украинские хиты с 2000 до 2020, с помощью подборки от Фактов ICTV.

Океан Эльзы – Відпусти (2000)

Песня сразу после презентации одноименного видеоклипа побила все рекорды с трансляции на радио и телевидении. Ее заказывали в качестве поздравлений, крутили на вечеринках, напевали прохожие, а фанаты просто рыдали под лирические мотивы песни.

Плач Еремии — Вона (2001)

Композиция была написана немного ранее, но наибольшую популярность она обрела именно в этом году. Легко запоминаемые слова и мелодия позволили ей массово распространиться среди населения. Наиболее часто песню исполняют под гитару и во время посиделок у костра, а также на свадьбах и корпоративах.

Верка Сердючка — Гоп-Гоп-Гоп (2002)

Известный украинский юморист Андрей Данилко под псевдонимом Верка Сердючка впервые запел, представив публике песню Гоп-Гоп-Гоп. Эта шуточная и невероятно оптимистичная композиция сразу пришлась по душе практически всем, что принесло ей признание и первое место в топ-рейтинге на протяжении нескольких недель.

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Скрябин и Ирина Билык — Мовчати (2003)

Из-под пера фронтмена группы Скрябин Андрея Кузьменко вышел не один хит, но в 2003 году меломанам наиболее полюбилась его общая с Ириной Билык медленная и романтичная композиция Мовчати. Клип, снятый на эту песню, просмотрело почти все население страны, ведь его транслировали на всех музыкальных каналах.

Руслана — Дикі танці (2004)

Эта зажигательная и энергичная песня стала не только топ-хитом, но и принесла Руслане победу на Евровидении. После перевода песни на английский и выпуска одноименного альбома Wild dances она получила приз World Music Awards, а альбом стал наиболее продаваемым в мире.

Друга ріка — Так мало тут тебе (2005)

После премьеры трека на одном из отечественных музыкальных каналов он мгновенно стал хитом. Более 20 радиостанций взяли его в свою ротацию. В общем, этот супер-хит продержался на вершине украинского хит-парада 32 недели.

Александер Пономарев — Я люблю тільки тебе (2006)

Несомненным хитом стала романтичная и чувствительная композиция Я люблю тільки тебе от “золотого голоса” Украины Александра Пономарева. Ее перепевали на вечеринках, посвящали друг-другу влюбленные и, конечно-же, крутили все радиостанции.

С.К.А.Й. и Гайтана — Не йди (2007)

Эта композиция в стиле поп-рок буквально очаровала украинцев своей мелодией, став лидером в хит-парадах на протяжении многих недель. Да что тут сказать, песня и сегодня является не менее популярной.

Потап и Настя — На районе (2008)

Каждая песня этого дуэта практически сразу становилась хитом. Так же случилось и с композицией На районе, клип которой на YouTube собрал рекордные 20 млн просмотров.

Океан Эльзы – Я так хочу (2009)

Снова верхние строки хитов заняла легендарная украинская рок-группа Океан Эльзы с новой композицией Я так хочу. Она заняла первую ступеньку чартов, став излюбленным синглом среди меломанов.

Иван Дорн – Стыцамен (2010)

На сцену украинского шоу-бизнеса ворвался молодой исполнитель, бывший участник группы Паранормальных Иван Дорн со своей неординарной сольной программой. Его песни, как с пулемета, выходят одна за другой, ставая хитами и лидерами чартов. Одним из наиболее ярких творений этого певца в 2009 году стал Стыцамен, покоривший сердца и надолго вошедший в память многих слушателей.

Потап и Настя — Чумачечая весна (2011)

Очередной мегахит из обновленного репертуара наиболее узнаваемой на территории Украины и всего постсоветского пространства группы. Покорив вершины хит-парадов, песня смогла продержаться в пятерке лидеров рейтинга аж 26 недель.

Скрябин — Мам (2012)

Наверное, нет человека, который бы не слышал эту душераздирающую песню. С первых нот она завораживает и приковывает всё внимание. Трек стал не просто хитом, а целой легендой. Даже после смерти артиста композиция продолжает звучать в исполнении и других певцов.

Океан Эльзы – Обійми (2013)

Группа не устает радовать своих фанатов новыми композициями. Представленный публике новый сингл Обійми из альбома Земля превзошел успех прошлого хита Я так хочу. Его прокрутило около 140 радиостанций более 95 тыс раз.

ONUKA — Місто (2014)

Увидев свет, представленная композиция полностью перевернула мировоззрение многих слушателей о музыке. Она привлекла внимание к достаточно молодому жанру электро-фолк, который и принес громкую популярность группе. Уже в следующем году в рамках Национального конкурса YUNA эту композицию признали Открытием года.

Время и Стекло — Имя 505 (2015)

Коллектив Время и Стекло покорил шоу-биз в 2015 году своим треком Имя 505. По итогам года композиция стала самой популярной на YouTube среди украинских слушателей. Всего за год клип к этой песне собрал более 90 млн просмотров. Также песня признана лучшим хитом по мнению M1 Music Awards.

Джамала — 1944 (2016)

Украинской звезде Джамале с наполненной глубоким смыслом композицией 1944 удалось повторить триумф Русланы на конкурсе Евровидение. Эта песня звучала из каждого радиоприемника, принося с каждой новой минутой своей исполнительнице все большую славу.

Грибы — Тает лед (2017)

После дебютной презентации в марте на YouTube композиция буквально как вирус охватила слушателей во всей стране. Всего за четыре месяца своего существования ее прослушало более 102 млн человек.

KAZKA — Плакала (2018)

Композиция побила много украинских рекордов в сфере музыки. Так она на протяжении 12 недель уверенно возглавляла вершины украинского топ-чарта клипов на YouTube, что принесло ей более 90 млн просмотров всего за полгода. Также песня стала лидером в iTunes Украины и России и заняла 12 место в мировом рейтинге Shazam Music Award.

Время и Стекло — Дым (2019)

Хит стал популярным практически молниеносно. Покорив верхние строчки хит-парадов, он был назван номинантом и победителем Национального конкурса YUNA, а также лучшей песней года по версии M1 Music Awards.

2020 год только начался, и какие открытия он принесет, мы узнаем позже. А пока история украинской музыки еще пишется, предлагаем ознакомиться с песенным репертуаром участников нацотбора на Евровидение 2020.