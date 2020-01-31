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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 31 января

31 января отмечают Международный день ювелира. Эта дата была выбрана в связи с тем, что именно в январе ювелиры регистрируют свои клейма, поэтому традиции, заложенные великими ювелирами прошлого, продолжаются до сих пор.

В народном календаре – день Афанасия.

31 января День ангела отмечают: Кирилл, Оксана, Марк, Дмитрий и Алексей.

Народные приметы на 31 января:

  • Метель в этот день предвещает приход поздней весны.
  • Если на Афанасия оттепель – лето будет непогожим, и урожай картофеля будет очень плохим.
  • Вороны кружат стаями высоко – мороз продержится достаточно долго.
  • Если на Афанасия закат – чистый, и в этот день ударил мороз – примета к тому, что морозная погода продержится еще очень долго.
  • В старину ставили на стол самовар и слушали: если он сильно гудел, значит, ударят морозы в ближайшее время.

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Что нельзя делать 31 января:

  • Нельзя крестить мальчиков, иначе можно навлечь в их жизни мужское бессилие и потерю энергии.
  • Не стоит переезжать в новый дом, ведь там всегда будут ссоры и скандалы. Отложите переезд на другой день.

Ранее Факты ICTV писали Лунный календарь стрижек на февраль 2020 года.

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