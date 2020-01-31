31 января отмечают Международный день ювелира. Эта дата была выбрана в связи с тем, что именно в январе ювелиры регистрируют свои клейма, поэтому традиции, заложенные великими ювелирами прошлого, продолжаются до сих пор.
В народном календаре – день Афанасия.
31 января День ангела отмечают: Кирилл, Оксана, Марк, Дмитрий и Алексей.
Народные приметы на 31 января:
- Метель в этот день предвещает приход поздней весны.
- Если на Афанасия оттепель – лето будет непогожим, и урожай картофеля будет очень плохим.
- Вороны кружат стаями высоко – мороз продержится достаточно долго.
- Если на Афанасия закат – чистый, и в этот день ударил мороз – примета к тому, что морозная погода продержится еще очень долго.
- В старину ставили на стол самовар и слушали: если он сильно гудел, значит, ударят морозы в ближайшее время.
Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год
Что нельзя делать 31 января:
- Нельзя крестить мальчиков, иначе можно навлечь в их жизни мужское бессилие и потерю энергии.
- Не стоит переезжать в новый дом, ведь там всегда будут ссоры и скандалы. Отложите переезд на другой день.
Ранее Факты ICTV писали Лунный календарь стрижек на февраль 2020 года.