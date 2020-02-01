1 февраля в Мыстецьком арсенале прошел первый день долгожданного Ukrainian Fashion Week.

Впервые в истории UFW показ мод открыли молодые дизайнеры. На подиум выходили модели с капельницами и с кровью на лице.

Be sustainable! – главный акцент сезона. Дизайнеров призывают шить из экологических материалов, а потребителей – дольше носить одежду.

В первый день Ukrainian Fashion Week свои коллекции представили дизайнер Елена Буренина, Juliya KROS, Эльвира Гасанова, а также на подиум вышли модели в коллекции от бренда GUDU.

На подиуме преобладали темные оттенки одежды – темно-зеленые, темно-серые, красный, а также острые, строгие линии в пиджаках, юбках, платьях.

Украинский дизайнер Андре Тан на глазах у зрителей создал платье, которое не оставит равнодушной ни одну девушку.

Для особенного платья дизайнер выбрал синий цвет, который сейчас в тренде и является популярным.

Помогал Андре Тану известный украинский блогер и ведущий Андрей Трушковский.

Пока дизайнер творил, Андрей интересовался, что сейчас в моде и главное, в чем вести невесту под венец. Напомним, пара блогеров Трушковский и Сабина Мусина планируют пожениться.

Андре Тан посоветовал Андрею необычный образ для собственной свадьбы – спортивный костюм.

– Сделай костюм белым, красивый, только без белых тапочек, будет очень круто! Можно в белых кроссовках, это будет total white, – сказал Андре Тан.































































Капельницы и кровь: чем запомнился первый день Ukrainian Fashion Week / 16 фотографий

Уже завтра свои коллекции представят Lake Studio, IDOL, Iryna Dil, MALVA FLOREA, Arutiunova, THEO, VOROZHBYT & ZEMSKOVA, SONYA MONINA и другие.

Также смотрите полное расписание показов на Ukrainian Fashion Week сезона FW 20-21.

Фото: Ukrainian Fashion Week