На 1 февраля 2020 года синоптики прогнозируют дожди почти по всей территории Украины.
В частности, на Западе ожидается дождь и мокрый снег. Температура будет колебаться от +4 до +10.
На Юге будет смешанная погода. В Одесской и Херсонской областях – дождь и до +9, а в Николаевской области – солнечно и до +8 днем.
В восточной части Украины предусматривается от +3 до +7 днем и до -1 ночью. Местами осадки в виде мокрого снега.
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На Севере преимущественно без осадков, днем до +5, ночью до +2.
В Киеве ожидается дождь, температура будет держаться на отметке +3 днем и от 0 до +2 ночью.
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