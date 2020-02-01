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Погода в Украине на 1 февраля (КАРТА)

На 1 февраля 2020 года синоптики прогнозируют дожди почти по всей территории Украины.

В частности, на Западе ожидается дождь и мокрый снег. Температура будет колебаться от +4 до +10.

На Юге будет смешанная погода. В Одесской и Херсонской областях – дождь и до +9, а в Николаевской области – солнечно и до +8 днем.

погода на 1 лютого 2020

В восточной части Украины предусматривается от +3 до +7 днем ​​и до -1 ночью. Местами осадки в виде мокрого снега.

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На Севере преимущественно без осадков, днем ​​до +5, ночью до +2.

В Киеве ожидается дождь, температура будет держаться на отметке +3 днем ​​и от 0 до +2 ночью.

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