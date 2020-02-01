1 февраля 2020 отмечается день Святого Макария Весноуказателя. Сегодняшняя погода будет свидетельствовать о том, каким будет весь месяц февраль.
В этот день также отмечают Международный день десерта.
Именины 1 февраля празднуют: Антон, Арсений, Макар, Марк, Николай, Петр, Федор.
Народные приметы на 1 февраля:
- Морозный день – будет жаркое лето.
- Будет теплая погода – первая половина лета будет дождливой.
- Безоблачная погода – к ранней и теплой весне.
- Метель 1 февраля – Масленица также будет с метелями.
- В ночь на 1 февраля снятся вещие сны, многие из которых осуществляются на следующий день.
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Что нельзя делать 1 февраля:
- нельзя выполнять тяжелую физическую работу;
- нельзя надевать черный, траурный цвет;
- нельзя стричь волосы;
- нельзя ругаться.
Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников на 2020 год.