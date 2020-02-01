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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 1 февраля

1 февраля 2020 отмечается день Святого Макария Весноуказателя. Сегодняшняя погода будет свидетельствовать о том, каким будет весь месяц февраль.

В этот день также отмечают Международный день десерта.

Именины 1 февраля празднуют: Антон, Арсений, Макар, Марк, Николай, Петр, Федор.

Народные приметы на 1 февраля:

  • Морозный день – будет жаркое лето.
  • Будет теплая погода – первая половина лета будет дождливой.
  • Безоблачная погода – к ранней и теплой весне.
  • Метель 1 февраля – Масленица также будет с метелями.
  • В ночь на 1 февраля снятся вещие сны, многие из которых осуществляются на следующий день.

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Что нельзя делать 1 февраля:

  • нельзя выполнять тяжелую физическую работу;
  • нельзя надевать черный, траурный цвет;
  • нельзя стричь волосы;
  • нельзя ругаться.

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