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Факты / Lifestyle

Какой сегодня, 1 февраля, лунный день

1 февраля Луна пребывает в знаке Телец. Это 9 лунный день. Рекомендуется быть готовым ко всем трудностям, которые могут стать на вашем пути в лунный день 1 февраля 2020.

Несмотря на вызовы, которые могут стать перед вами, в этот день многое будет удаваться. Наступит этап переосмысления взаимоотношений и, вероятно, вы сможете их вывести на более высокий уровень.

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В зависимости от того, какие сегодня лунные сутки, рекомендуется правильно выбирать приоритеты и не тратить время впустую.

В 9 лунный день астрологи настоятельно советуют избавиться от негативных эмоций. В субботу быстро будут возникать новые связи и знакомства, которые в будущем вам пригодятся и возможно, даже спасут.

Предсказатели рекомендуют смотреть на то, какой сегодня лунный день и не тратить время впустую.

Что можно делать в 9 лунные сутки: начинать новые дела, совершать финансовые операции, разбирать проблемы и вопросы.

Что категорически нельзя делать 1 февраля: выяснять отношения и злоупотреблять алкоголем.

Напоминаем, что Факты ICTV составили календарь праздников на февраль 2020.

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