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Факты / Lifestyle

3D-печать и платье своими руками – чем удивлял второй день Ukrainian Fashion Week

2 февраля прошел второй день главного события украинской моды Ukrainian Fashion Week.

Свои коллекции представили дизайнеры брендов Lake Studio, IDOL, THEO, ROUSSIN, MALVA FLOREA, KSENIASCHNAIDER, VOROZHBYT&ZEMSKOVA.

На подиум также вышли модели дизайнеров Анны Арутюновой, Ирины Диль, Сони Мониной, Елены Пржонской.

Также на Ukrainian Fashion Week уже в четвертый раз бренд FINCH представляет новую коллекцию. Совместно с брендом CASTA EYEWEAR впервые в Украине дизайнеры создали коллекцию с элементами дополненной реальности и использованием технологии 3D-печати.

В своих коллекциях дизайнеры использовали темные оттенки с элементами кожи.

На подиуме преимущественно были модели с приталенным кроем одежды. Часто в образах дизайнеры использовали приглушенные цветочные принты.

На Ukrainian Fashion Week появилась уникальная возможность – создать собственное платье в тандеме с молодым дизайнером.

Гостей приглашали попробовать воплотить свою дизайнерскую мечту и с помощью иголок сделать свой идеальный образ.

Напомним, вчера знаменитый украинский дизайнер Андре Тан вместе с блогером Андреем Трушковским создали свое платье.

  • Ukrainian Fashion Week
  • Ukrainian Fashion Week
  • Ukrainian Fashion Week
  • Ukrainian Fashion Week
  • Ukrainian Fashion Week
  • Ukrainian Fashion Week
  • Ukrainian Fashion Week
  • Ukrainian Fashion Week
  • Ukrainian Fashion Week
  • Ukrainian Fashion Week
  • Ukrainian Fashion Week
  • Ukrainian Fashion Week
  • Ukrainian Fashion Week
  • Платье Андре Тана
  • Ukrainian Fashion Week
  • Ukrainian Fashion Week
  • Ukrainian Fashion Week
  • Ukrainian Fashion Week
  • Ukrainian Fashion Week
  • Ukrainian Fashion Week
  • Ukrainian Fashion Week
  • Ukrainian Fashion Week
  • Ukrainian Fashion Week
  • Ukrainian Fashion Week
  • Ukrainian Fashion Week
  • Ukrainian Fashion Week
  • Ukrainian Fashion Week
  • Платье Андре Тана
3D-печать и платье своими руками – чем удивлял второй день Ukrainian Fashion Week / 14 фотографий

Также смотрите полное расписание показов на Ukrainian Fashion Week сезона FW 20-21.

Фото: Ukrainian Fashion Week

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