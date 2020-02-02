День ангела Инны приходится на 2 февраля.
Самая распространенная версия происхождения имени Инна – это перевод с латинского языка Ine – бурная, неспокойная.
Поздравления с днем рождения Инны будут рады получить все: от подруги до бабушки.
Мы собрали для вас лучшие поздравления в стиха с Днем Инны.
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Поздравляем, тебя, Инна,
Не проходит жизнь пусть мимо,
Ты бери от жизни всё,
А потом ещё, ещё!
Много радости, веселья,
Переполнят пусть идеи,
Разум твой несёт доход,
Двигай к цели лишь вперёд!
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Дорогая Инночка, сердечно
Поздравляю в этот час тебя.
Наша жизнь так быстротечна,
Пусть же будет больше в ней тепла!
Больше счастья и здоровья,
Больше радостных забот,
Больше мира с лаской и любовью
И приятных только лишь хлопот.
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Инночка, желаю тебе много
Улыбок, солнца, радости, тепла!
И счастья нереального, большого,
Чтоб ты, как будто розочка, цвела!
Желаю, чтобы каждое мгновение
Дарило только радость и тепло,
Пускай отличным будет настроение,
Чтоб в жизни тебе, Инночка, везло!
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Пусть доход несет работа,
Нежность и любовь — мужчина.
Будет все пусть гармонично
В твоей жизни славной, Инна.
Пусть задумки удаются,
Ладятся пускай дела,
Я тебе желаю счастья,
Процветания, добра.
Будь загадочной, манящей,
Ослепительной, хмельной,
Неожиданной, роскошной,
Собранной и деловой.