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Факты / Lifestyle

День ангела Инны: лучшие поздравления в стихах

День ангела Инны приходится на 2 февраля.

Самая распространенная версия происхождения имени Инна – это перевод с латинского языка Ine – бурная, неспокойная.

Поздравления с днем рождения Инны будут рады получить все: от подруги до бабушки.

Мы собрали для вас лучшие поздравления в стиха с Днем Инны.

*****

Поздравляем, тебя, Инна,
Не проходит жизнь пусть мимо,
Ты бери от жизни всё,
А потом ещё, ещё!

Много радости, веселья,
Переполнят пусть идеи,
Разум твой несёт доход,
Двигай к цели лишь вперёд!

*****

Дорогая Инночка, сердечно
Поздравляю в этот час тебя.
Наша жизнь так быстротечна,
Пусть же будет больше в ней тепла!

Больше счастья и здоровья,
Больше радостных забот,
Больше мира с лаской и любовью
И приятных только лишь хлопот.

*****

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*****

Инночка, желаю тебе много
Улыбок, солнца, радости, тепла!
И счастья нереального, большого,
Чтоб ты, как будто розочка, цвела!

Желаю, чтобы каждое мгновение
Дарило только радость и тепло,
Пускай отличным будет настроение,
Чтоб в жизни тебе, Инночка, везло!

*****

Пусть доход несет работа,
Нежность и любовь — мужчина.
Будет все пусть гармонично
В твоей жизни славной, Инна.

Пусть задумки удаются,
Ладятся пускай дела,
Я тебе желаю счастья,
Процветания, добра.

Будь загадочной, манящей,
Ослепительной, хмельной,
Неожиданной, роскошной,
Собранной и деловой.

Фото: Dreamstime

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