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Погода в Украине на 2 февраля (КАРТА)

Погода в Украине 2 февраля ухудшится. Синоптики предупреждают про осадки по всей территории страны.

Температура воздуха на западе страны составит + 7-10° днем и 3-6° ночью. Дождь ожидается во всех областях Украины, кроме Крыма.

В центральных и северных областях пройдет небольшой дождь а температура днем будет 7-9°.

Читайте: До +7 и мокрый снег: погода на неделю в Украине (КАРТА)

Теплая погода будет в южных областях. Температура днем 12-15°.

В Киеве 2 февраля ожидается дождь, температура днем + 7-9°, ночью 3-5°.

Ранее Факты ICTV писали, почему в Украине может исчезнуть зима.

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