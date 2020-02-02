Погода в Украине 2 февраля ухудшится. Синоптики предупреждают про осадки по всей территории страны.
Температура воздуха на западе страны составит + 7-10° днем и 3-6° ночью. Дождь ожидается во всех областях Украины, кроме Крыма.
В центральных и северных областях пройдет небольшой дождь а температура днем будет 7-9°.
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Теплая погода будет в южных областях. Температура днем 12-15°.
В Киеве 2 февраля ожидается дождь, температура днем + 7-9°, ночью 3-5°.
Ранее Факты ICTV писали, почему в Украине может исчезнуть зима.
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