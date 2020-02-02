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Сегодня 02.02.2020: значение зеркальной даты

Зеркальная дата – это дата, которую одинаково можно прочесть с двух сторон. Такое встречается очень редко.

В этом году зеркальная дата – 02.02.2020.

Астрологи верят, что такие даты обладают особой силой, и предлагают разные ритуалы.

Например, загадывать желания, визуализировать их и представлять свои чувства, если бы они сбылись.

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Также астрологи советуют в этот день простить обидчиков, отпустить негативные мысли, постараться очиститься от них и настроиться на светлые мысли.

Дату называют подходящей, чтобы проанализировать свои отношения, избавиться от тех, кто лишает вас покоя, завершить тяжелые отношения. Однако похожие даты также очень популярны для заключения браков.

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