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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 2 февраля

2 февраля отмечается Всемирный день гавайской гитары, Всемирный день водно-болотных угодий и День осведомленности про ревматоидный артрит.

В США 2 февраля отмечают День сурка.

Православная церковь 2 февраля чтит память святого Евфимия Великого.

Именины 2 февраля празднуют: Инна, Римма, Лаврентий, Артем, Павел и Захар.

Народные приметы на 2 февраля:

  • какой погода будет, такая будет и на Масленицу;
  • началась метель – продлится всю неделю.
  • солнце – к красной весне, пасмурно – к затяжным морозов, ветрено – к сырому году;
  • в этот день потерять рукавицу – к бедности, поранить руку – к болезни близкого человека.

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Что нельзя делать 2 февраля:

  • нельзя поднимать с пола мелкие монеты;
  • нельзя петь после захода солнца;
  • нельзя перебирать крупу.

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