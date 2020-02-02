2 февраля отмечается Всемирный день гавайской гитары, Всемирный день водно-болотных угодий и День осведомленности про ревматоидный артрит.
В США 2 февраля отмечают День сурка.
Православная церковь 2 февраля чтит память святого Евфимия Великого.
Именины 2 февраля празднуют: Инна, Римма, Лаврентий, Артем, Павел и Захар.
Народные приметы на 2 февраля:
- какой погода будет, такая будет и на Масленицу;
- началась метель – продлится всю неделю.
- солнце – к красной весне, пасмурно – к затяжным морозов, ветрено – к сырому году;
- в этот день потерять рукавицу – к бедности, поранить руку – к болезни близкого человека.
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Что нельзя делать 2 февраля:
- нельзя поднимать с пола мелкие монеты;
- нельзя петь после захода солнца;
- нельзя перебирать крупу.
Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников на 2020 год.
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