Погода в Украине этой зимой выдалась аномально теплой, а летом температура может достигать +40, что связано с изменениями климата, рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

– Максимальная температура в декабре составляла 15-18 градусов и выше. Именно они были обусловлены таким мощным выносом тепла из Атлантики. Этот процесс очень похож на тот, который наблюдался в июне прошлого года. Мы помним, что во Франции температура воздуха иногда достигала 46 градусов тепла, – напомнила она.

Метеоролог подчеркнула, в случае повторения этого процесса летом есть большая вероятность того, что в Украине будет 40 градусов тепла и выше.

По ее словам, риск такой жары самый высокий в крупных городах.

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– Ведь город дополнительно создает остров тепла за счет большой застройки, большого количества автомобилей и асфальтированных территорий, а также малого процента зеленых зон. Этот эффект острова тепла дополнительно дает нам 10 и более градусов, – пояснила она.

Напомним, ранее Факты ICTV разбирали, почему в Украине исчезнет зима.