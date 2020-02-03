День ангела Максима приходится на 3 февраля. В этот день почитается память преподобного Максима Грека – религиозного публициста, писателя и переводчика.

Получить теплые пожелания с именинами Максима будет рад любой обладатель этого имени.

Мы собрали для вас лучшие поздравления в стихах с Днем Максима.

*****

В именины я, Максим,

Только лучшего желаю,

Ты на всей земле – один,

Я других таких не знаю.

Пусть всегда тебе везет,

Только лучшее случится,

Ты же двигайся вперед,

Чтоб мечта сумела сбыться!

*****

Максим, тебя мы поздравляем!

Удачи, радости желаем,

Пусть будет в жизни всё прекрасно.

Живи счастливо, безопасно.

Желаем жить тебе с любовью.

И крепким будет пусть здоровье,

Чудесным самым – настроенье,

А нескончаемым – веселье.

Читайте: Какой праздник сегодня, 3 февраля

*****

Будь удачлив и успешен,

Ангелом своим храним,

Счастья, крепкого здоровья

Пожелаю я, Максим.

Силы будут пусть и воля

За мечтой своей идти,

Пусть лишь те, кто сердцу дорог

Рядом движутся в пути.

*****

Желаем мы тебе, Максим,

Чтоб не было на сердце зим,

Чтобы огонь горел внутри.

Печали, горести сотри.

Будь щедрым, добрым ко всем людям.

Икрой наполнится пусть блюдо,

А кошелек пестрит деньгами,

Ковры лежат пусть под ногами.

А в отпуск — в Турцию, Мальдивы,

Где солнце, пляж, напитки, дивы.

А дома радость и уют

Тебя, Максим, всегда пусть ждут.