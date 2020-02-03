Dreams и Mega Man – во что поиграть в феврале 2020

Январь 2020 года ознаменовался для игроков большим количеством переносов знаковых видеоигр, из-за чего количество новинок знатно уменьшилось в ближайшие месяцы.

Среди пострадавших и февраль, однако Факты ICTV не унывают и предлагают вам ознакомиться с тремя видеоиграми, которые могут заинтересовать игроков в этом месяце.

Dreams

Одна из немногих видеоигр, которая была доступна на PlayStation 4 в раннем доступе, Dreams наконец-то объявила дату релиза, после которой станет доступно еще больше инструментов для создания “снов”.

Dreams является видеоигрой, которая позволяет создавать небольшие собственные игры, а также опробовать те творения, которые загружают тысячи пользователей по всему миру.

В специальном режиме игроки смогут создавать собственные “сны” с помощью уже существующих объектов и персонажей или использовать доступные инструменты для сотворения уникальных вещей.

Прежде чем создавать игры и выставлять их для оценки другими членами сообщества, вам предложат ознакомиться с созданием уровней, тем, как анимировать персонажей, и другими основами.

Тем же, кто не особо блещет креативом, предложат традиционную кампанию под названием Art’s Dream. В этом режиме игрокам предстоит путешествовать по разным снам, каждый из которых предложит уникальных геймплей и поможет ближе познакомиться с возможностями игры.

Вам придется помочь нескольким персонажам в их путешествии, а также разгадывать головоломки с помощью инструментов, которые предлагает видеоигра.

В каком-то смысле в Dreams можно играть действительно бесконечно. Ведь сообщество, которое приняло участие в раннем доступе, уже создало тысячи маленьких видеоигр и успело удивить разработчиков своими “снами”. А с выходом полной версии можно смело ожидать, что игр станет только больше.

Кроме того, студия Media Molecule рассказала, что планирует очень долгое время поддерживать видеоигру и добавлять в нее новые инструменты, благодаря которым игроки смогут проявить свой креатив.

Дата выхода: 14 февраля

Платформы: PlayStation 4

Mega Man Zero/ZX Legacy Collection

Хотя обычно мы не рассказываем о ремастерах, чтобы уделить больше внимания новинкам, февраль 2020 года получается настолько скудным для видеоигр, что без них в этот раз просто не обойтись.

В этом месяце на игровые платформы заглянет коллекция по серии Mega Man, которая сконцентрируется на персонаже по имени Зеро.

События Mega Man Zero/ZX Legacy Collection происходят через несколько сотен лет после Mega Man X.

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Геймплей Mega Man Zero/ZX Legacy Collection, с одной стороны, очень похож на классические игры серии, но в то же время придает ей новую динамику благодаря тому, что основным оружием Зеро является меч, а не бластер.

Поскольку видеоигры Mega Man Zero и ZX оригинально выходили на Game Boy Advance и Nintendo DS, то графика в них была далеко не самой передовой. Но в обновленных версиях ее немного “подтянули” и дадут возможность выбирать, играть с оригинальными текстурами или же новыми.

Кроме того, Mega Man Zero был известен своей сложностью, которую тоже решили немного “исправить”. Теперь для новичков появился более легкий режим, в котором игроков будут не так сильно наказывать за ошибки.

Всего в коллекцию входит шесть видеоигр, которые прекрасно подойдут тем, кто ностальгирует по старым платформерам.

Дата выхода: 25 февраля

Платформы: PlayStation 4, Xbox One, ПК, Nintendo Switch

Bayonetta and Vanquish

Студия Platinum Games, которая давно прославилась своими прекрасными видеоиграми в жанре Hack and Slash, решила напомнить о себе обладателям консолей восьмого поколения.

В этом месяце выйдет коллекция, состоящая из двух блестящих видеоигр – Bayonetta и Vanquish.

Первая расскажет о ведьме Байонетте, которая пытается вернуть потерянную память, параллельно сражаясь с ордами ангелов.

Хотя видеоигра сохранилась не лучшим образом, она хорошо подойдет для тех, кто еще не знаком с серией или ищет интересной видеоигры в жанре Hack and Slash.

К сожалению, ознакомиться с продолжением приключений ведьмы Байонетты игроки могут лишь на игровых платформах от Nintendo.

А вот Vanquish, хоть и не уступает по динамичности другим видеоиграм Platinum Games, является абсолютно другим “зверем”.

В ней игрокам предстоит взять под контроль агента Сэма Гидеона с настоящим суперкостюмом. Он позволяет главному герою быстро передвигаться по полю боя, замедлять время для прицельной стрельбы, уклоняться от атак противника и многое другое.

Кроме того, он оснащен специальной системой, которая позволяет копировать оружие врагов и использовать его против них.

В свое время Vanquish прошел мимо многих игроков, которые считали его очередным Shooter’ом. Однако он оказался прекрасным, хоть и коротким, примером того, как можно вдохнуть в жанр новую жизнь.

Дата выхода: 18 февраля

Платформы: PlayStation 4, Xbox One

К слову, компания Sony решила пропустить крупнейшую выставку видеоигр E3 в 2020 году.

Фото: PlayStation, Mega Man,

Видео: PlayStation