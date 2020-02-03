Украинские хиты 80-х – это бессмертное наследие Владимира Ивасюка и Николая Мозгового, это ВИА Смеричка и София Ротару. Факты ICTV сделали подборку лучших песен того времени. Они напоминают о несломленном духе украинского народа в эпоху советской действительности.

София Ротару – Тече вода

София Ротару, наш буковинский соловей, в 80-е была самой популярной певицей страны. Каждая песня становилась хитом, как, например, Тече вода. Ее много кто перепевал, например, Маричка Яремчук на песенном конкурсе Новая волна.

Василий Зинкевич – Мій рідний край

Песня авторства Николая Мозгового Мій рідний край стала неофициальным гимном Украины, который звучит от запада до востока, вызывая гордость за нашу страну и народ. Одно из лучших исполнений – у Василия Зинкевича в сопровождении легендарных ВИА Свитязь.

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Назарий Яремчук и ВИА Смеричка – Гай, зелений гай

ВИА Смеричка – это целый символ той эпохи. Песни, которые исполняли музыканты – вошли в золотую коллекцию украинской музыки. Слушайте хит 80-х Гай, зелений гай в исполнении великого Назария Яремчука.

ВИА Арника – Мария

Нежная и немного сказочная Мария в исполнении ВИА Арника звучала в конце 70-х – начале 80-х на многих концертах и танцплощадках. Люди влюблялись, мечтали и верили в лучшее под такие композиции.

Назарий Яремчук – Квітка розмарія

Квітка розмарія – песня, которую никто не смог спеть лучше Назария Яремчука. Образ душевного лирического героя, созданный певцом, ассоциируется с настоящим украинцем, который готов перейти Карпаты, чтобы исполнить мечту и найти квітку розмарія.

ВИА Медобори – Три дороги

Трогательная и очень глубокая песня ВИА Медобори написана Юрием Рыбчинским и поэтом Александром Зуевым.

Назарий Яремчук – Білі лілеї

Одна и самых лиричных песен Назария Яремчука, которая навевает легкую грусть и светлые воспоминания о минувшей любви.

Василий Зинкевич та ВИА Свитязь – Горянка

Горянка – песня на музыку Николая Мозгового и стихи Владимира Кудрявцева, будет близка тем, кто мечтает встретить свою любовь.

Трио Маренич – Несе Галя воду

Фолк-группа Трио Маренич в 80-е были очень популярны в Украине. Они пели народные и авторские песни в своем фирменном стиле – нежном и проникновенном. Благодаря коллективу украинская музыка известна во всех странах бывшего СССР и входит во многие сборники хитов 80-х.

София Ротару – Минає день

Песня, написанная Николаем Мозговым и Юрием Рыбчинским, Минає день стала гимном неразделенной любви. Хит, впервые исполненный Софией Ротару еще в 1984 году, живет и сегодня. Его перепевают известные артисты и начинающие музыканты.

Иван Попович – Василина

Ивана Поповича называют песенным атаманом Карпат. Самый известный хит про Василину он выпустил еще в начале 80-х. Задорная и веселая песня, которая заставит вас танцевать, занимает почетное место в золотом фонде украинской музыки.

Квитка Цисык – Songs of Ukraine

В 1980 году американка украинского происхождения Квитка Цисик за свои деньги выпустила диск с украинскими песнями Songs of Ukraine. Несколько копий тайно попали в советскою Украину. Но большую известность песни получили среди украинских эмигрантов США и Канады. В каждой семье была пластинка Квитки.

В 1989 году Квитка записала второй альбом Два кольори. Она хотела сделать подарок украинцам и выпустить диск с украинскими колыбельными, но не было суждено – в 45 лет певица умерла от рака.

Назарий Яремчук и Василий Зинкевич – Червона рута

Песня Червона рута стала хитом еще в 70-е, когда три друга – Назарий Яремчук, Василий Зинкевич и Владимир Ивасюк – по воле случая спели ее на телевиденье. Композиция имела ошеломительный успех – она облетела весь мир и стала одной из самых известных и узнаваемых среди украинских песен.

Ранее Факты ICTV делали подборку современных украинских песен, которые написаны с надеждой на большое будущее нашей страны.