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Погода в Украине на 3 февраля (КАРТА)

Погода в Украине 3 февраля будут дождливой и теплой. Синоптики предупреждают об осадках во всех областях.

Температура воздуха на западе страны составит +6-8° днем и +3-5° ночью. Дождь ожидается во всех областях.

В центральных и северных областях также предусматриваются осадки. Температура днем +5-7° и +2-4° ночью.

На востоке страны температура днем будет колебаться от +5° до +7°, а ночью +3-5°.

Читайте: Без зимы и с засухами. Чем грозит Украине глобальное потепление

Теплая погода будет в южных областях. Температура днем +10-12°, ночью +3-6°.

Ранее Факты ICTV писали, почему в Украине исчезнет зима.

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