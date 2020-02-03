С 4 по 7 февраля в Украине прогнозируют значительные осадки в виде мокрого снега и дождя, а также ночные морозы местами до -10.

Во вторник, 4 февраля, мокрый снег с дождем охватит запад и север страны.

На юге ожидаются дожди, порывы ветра до 7/12 м/с и от +5 до +8 днем.

В западных областях +6, на севере +5, в восточных регионах максимум +4.

В Киеве дождь со снегом, ночью 0 +2, а днем ​​3-5 выше нуля.

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На среду, 5 февраля, синоптики прогнозируют на всей территории Украины значительные осадки в виде дождя и мокрого снега.

В большинстве регионов суточная температура будет колебаться в пределах от -1 до +1, в Сумской области -1 -3, на востоке 0 +2, на юге до +6.

В столице мокрый снег, в течение суток от 0 до -2.

В четверг, 6 февраля, снег и ночные морозы ожидаются во всех областях.

Ночью от 5 до 7 градусов мороза – на западе, в центре и на севере. В Черниговской и Сумской – до -8.

На юге до -5, на востоке -2.

Днем потеплеет везде в среднем до 0 градусов.

В Киеве снег, ночью -5 -7, днем ​​0 -2.

В пятницу, 7 февраля, небольшой снег во всех областях и усиление морозов, на востоке ночью местами до -10. На остальной территории от -5 до -7.

Дневная температура будет колебаться в пределах 0 градусов.

В столице погода не изменится: снег, ночью до -7, а днем ​​потеплеет до -2.

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