С 4 по 7 февраля в Украине прогнозируют значительные осадки в виде мокрого снега и дождя, а также ночные морозы местами до -10.
Во вторник, 4 февраля, мокрый снег с дождем охватит запад и север страны.
На юге ожидаются дожди, порывы ветра до 7/12 м/с и от +5 до +8 днем.
В западных областях +6, на севере +5, в восточных регионах максимум +4.
В Киеве дождь со снегом, ночью 0 +2, а днем 3-5 выше нуля.
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На среду, 5 февраля, синоптики прогнозируют на всей территории Украины значительные осадки в виде дождя и мокрого снега.
В большинстве регионов суточная температура будет колебаться в пределах от -1 до +1, в Сумской области -1 -3, на востоке 0 +2, на юге до +6.
В столице мокрый снег, в течение суток от 0 до -2.
В четверг, 6 февраля, снег и ночные морозы ожидаются во всех областях.
Ночью от 5 до 7 градусов мороза – на западе, в центре и на севере. В Черниговской и Сумской – до -8.
На юге до -5, на востоке -2.
Днем потеплеет везде в среднем до 0 градусов.
В Киеве снег, ночью -5 -7, днем 0 -2.
В пятницу, 7 февраля, небольшой снег во всех областях и усиление морозов, на востоке ночью местами до -10. На остальной территории от -5 до -7.
Дневная температура будет колебаться в пределах 0 градусов.
В столице погода не изменится: снег, ночью до -7, а днем потеплеет до -2.
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