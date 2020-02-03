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Факты / Lifestyle

Ukrainian Fashion Week 2020/21: ведущие ICTV вышли на подиум

3 февраля в Мыстецком Арсенале прошел третий день Ukrainian Fashion Week.

Главный акцент сезона осень-зима 2020-2021 – сознательное потребление. Именно этому и посвящен проект BE SUSTAINABLE!

Частью мероприятия стали и звездные ведущие телеканала ICTV: Юлия Зорий, Виктория Сеник и Оксана Гутцайт. Они вышли на подиум вместе с профессиональными моделями, чтобы продемонстрировать одежду украинских дизайнеров.

Главный редактор программы Факты Елена Фроляк поделилась собственным опытом, как быть экоответственной и оставаться стильной.

Также в рамках проекта прошли воркшопы, лекции и public talks.

Свою новую коллекцию представил бренд LALLIER. На подиум вышли модели в идеальных образах для вечеринки и особого события.

Платья, словно вторая кожа, подчеркнули фигуру моделей. Бархат, атлас сочетается с люксовыми пайетками в клетку, японской сеткой и, конечно, стразами.

Дизайнер бренда SANNA ONE Оксана Островская в новом сезоне сделала акценты на платье-смокинг и сочетание маскулинности с женственностью в деталях кроя. В палитре присутствуют базовые и любимые цвета бренда: черный и бежевый.

В рамках Ukrainian Fashion Week сезона FW20-21 украинский бренд HELENA ROMANOVA представил новую коллекцию головных уборов и аксессуаров Liber Avem из шерстяных нитей, жемчужин, коралла, черного агата, бисера, кожи и пластика.

  • CHUPRINA
  • CHUPRINA
  • CHUPRINA
  • CHUPRINA
  • CHUPRINA
  • LALLIER
  • LALLIER
  • LALLIER
  • LALLIER
  • LALLIER
  • SANNA ONE
  • SANNA ONE
  • SANNA ONE
  • SANNA ONE
  • SANNA ONE
  • CHUPRINA
  • CHUPRINA
  • CHUPRINA
  • CHUPRINA
  • CHUPRINA
  • LALLIER
  • LALLIER
  • LALLIER
  • LALLIER
  • LALLIER
  • SANNA ONE
  • SANNA ONE
  • SANNA ONE
  • SANNA ONE
  • SANNA ONE
Ukrainian Fashion Week 2020/21: ведущие ICTV вышли на подиум / 15 фотографий

Также смотрите полное расписание показов на Ukrainian Fashion Week сезона FW 20-21.

Фото: Ukrainian Fashion Week

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