3 февраля чтят память преподобного Максима Грека. Издавна святой Максим считался утешителем. Принято считать, что он помогает людям справиться со всеми бедами. Кроме того, христиане молились ему о заступничестве за вдов и сирот.

Каждый человек в Максимов день должен был вспомнить добрым словом всех, кто когда-либо приходил ему на помощь, а также помочь в чем-то в ответ.

Именины 3 февраля празднуют Агния, Анастасия, Анна, Евгений, Иван, Илья, Максим.

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Также 3 февраля считается Всемирным днем ​​свободной любви.

Народные приметы на 3 февраля:

Ясная погода 3 февраля – жди долгих морозов.

Если в этот день супруги, взявшись за руки, встряхнут снег с дерева, растущего в их дворе, то это гарантирует им процветание и счастье.

На Максима если сделаешь доброе дело, то добро обязательно к тебе вернется.

Что нельзя делать 3 февраля:

Не стоит сегодня злоупотреблять вредной пищей.

Нельзя занимать предметы быта.

Запрещено сквернословить.

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