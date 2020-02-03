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Факты / Lifestyle

Какой будет Земля, когда высохнут океаны – экс-ученый NASA показал видео

Бывший сотрудник NASA Джеймс О Донохью опубликовал научное анимационное видео, которое показывает Землю в процессе постепенного высыхания океанов, трех пятых поверхности всей планеты.

После окончания работы в NASA ученый продолжил свои исследования планеты. Он обновил уже существующую анимацию, созданную NACA еще в 2008 году.

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На видео заметно, что после исчезновения воды первыми появятся континентальные шельфы.

– Существует теория, что в древние времена люди путешествовали этими шельфами. А после ледникового периода вода их заблокировала.

Мне нравится качество и реальность этой анимации. Оказывается, дно океана столь же изменчива, как и континенты, – сказал О Донохью.

Также он добавил, что исчезновение океанов показало бы не только дно океана, но и древнюю историю человечества.

Недавно Факты ICTV рассказывали, возможна ли жизнь на Марсе, Венере и Луне.

Источник: Business Insider

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