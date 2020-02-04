4 февраля Луна пребывает в знаке зодиака Близнецы. На дату 04.02.2020 в 12.00 Луна находится в фазе Растущая Луна. Это 11 лунный день в лунном календаре.

Процент освещенности Луны составляет 72%. Восход Луны в 12.06, а закат в 03.58.

Это благоприятный период для получения и обмена информацией, для коротких поездок. Скорее всего, он благоприятен для типографий и газет.

Лучшее время для ведения переговоров. Длительные капиталовложения, начало затяжных дел, покупку недвижимости и мебели лучше отложить на другой период.

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11 лунный день – это день побед. Самый энергетически мощный день. С этой энергетикой нужно быть поосторожнее. В человеческом организме просыпаются мощные силы, и если вы не знаете как с ними управляться, можете ненароком наделать бед.

Что можно делать в 11 лунный день: заниматься любыми финансовыми операциями, начинать путешествие.

Что нельзя делать 4 февраля: принимать важные решения.