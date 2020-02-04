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Факты / Lifestyle

Киану Ривз из 1932 года: автор учебника объяснил, почему актера добавили в иллюстрацию

Автор учебника по всемирной истории Игорь Щупак разместил канадского актера Киану Ривза на фотографии в книге, чтобы проверить внимательность учеников.

Кіану Рівз

– Когда дизайнер учебника, который вместе со мной подбирал иллюстрации к книге, показал мне страницу с фотографией, дополненным Киану Ривзом. Я сначала не увидел этой маленькой фигурки.

Но потом, заметив мэм, предложил оставить его, – написал автор.

Он вспомнил, как в конце 1990-х годов в одном учебном пособии заметил портрет Октавиана Августа с подписью Юлий Цезарь.

– За долгие годы использования книги это заметили и написали об этом ноль читателей, – написал Щупак.

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По словам историка, он заинтересовался насколько внимательно ученики читают учебник, поэтому добавил для 11-классников исторические анекдоты.

Как известно, Киану Ривз будет вручать статуэтки Оскар во время церемонии кинопремии в Лос-Анджелесе.

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