Автор учебника по всемирной истории Игорь Щупак разместил канадского актера Киану Ривза на фотографии в книге, чтобы проверить внимательность учеников.

– Когда дизайнер учебника, который вместе со мной подбирал иллюстрации к книге, показал мне страницу с фотографией, дополненным Киану Ривзом. Я сначала не увидел этой маленькой фигурки.

Но потом, заметив мэм, предложил оставить его, – написал автор.