Маникюр на День святого Валентина 2020

День святого Валентина – один из любимых праздников для многих девушек.
Практически каждая стремится выглядеть на свидании с парнем идеально и заранее продумывает все детали образа: прическа, макияж и особенно – какой маникюр сделать на День святого Валентина.
Самые популярные идеи маникюра на День святого Валентина – оттенки красного, розового, персикового, белого со всевозможными дизайнами.
В независимости от того, какие цвета вы предпочитаете – проявите фантазию и позвольте себе немного ярких акцентов.
В День святого Валентина 2020 вы должны быть особенной, среди самых модных дизайнов ногтей – френч с сердцами, точки разных размеров, лунки, блестки и геометрия.
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Ранее Факты ICTV писали, какой маникюр будет модным этой зимой.