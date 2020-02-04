Мем с грустным Ривзом обнаружили в украинском учебнике истории

Издатели украинского учебника истории для 10 класса добавили в один из разделов фотожабу с канадским актером Киану Ривзом.

Ошибку на 58 странице учебника 2018 года выпуска обнаружили пользователи сети. Вместо оригинального снимка рабочих на строительстве небоскреба в Нью-Йорке в учебнике красуется фотожаба, где к фото прифотошопили грустного Ривза.

Ривз на фото крайний справа – жует сэндвич. Фото: УНИАН.

Учебник рекомендован Министерством образования и науки, издан за государственные средства.

Читайте: С Киану Ривзом – Матрица 4 официально анонсирована

Мем Sad Keanu появились в мае 2010, когда папарацци сфотографировали звезду Голливуда с грустным лицом и жующего сэндвич.

Как известно, Киану Ривз будет вручать статуэтки Оскар во время церемонии кинопремии в Лос-Анджелесе.