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Факты / Lifestyle

Циклон в Киеве: сильный ветер, гололед и 10 см снега

5 февраля в Киеве ожидаются значительные осадки – до 10 см снега, а на дорогах гололедица.

– Вследствие влияния южного циклона в столице ожидается изменение погодных условий.

В течение суток 5 февраля – значительные осадки преимущественно в виде мокрого снега и снега, налипание мокрого снега, утром и днем порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица. Образование снежного покрова высотой 5-10 см, – говорится в прогнозе.

В связи с этим Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах Киева и не парковать автомобили вдоль улиц, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

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Пешеходам рекомендуется двигаться по тротуарам с осторожностью и переходить дорогу только в установленных для этого местах.

Ранее Факты ICTV писали, какой будет погода в феврале.

Источник: КГГА

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