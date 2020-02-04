В Гренландии стремительно тают ледники: ученые определили причину

Немецкие ученые провели новое исследование и выяснили, почему тает поверхность на ледниковом покрове Гренландии.

Теплая вода океана движется под огромными ледниками, из-за чего они таят еще быстрее.

Такие данные опубликовали в журнале Nature Geoscience исследователи, изучавшие один из многочисленных ледяных языков.

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Под ним обнаружили впадину шириной два километра. По мере истончения льда глубина впадины увеличивается. Соответственно, увеличивается объем теплой воды, поступающей к леднику. За последние несколько лет глубина впадины разрослась на 15 метров.

Отметим, ледяной язык – это полоска льда, которая плавает по воде, не отрываясь от льда на суше.

Ранее Факты ICTV писали, что в ледниках Тибета обнаружили 28 неизвестных вирусов.