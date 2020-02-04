Циклон Petra (Петра) в Украине - какие области ждет непогода (КАРТА)

В Украине 5 февраля ожидаются сложные погодные условия в связи с перемещением активного циклона Petra. В большинстве областей будут значительные дожди с переходом в мокрый снег.

Ожидаются порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица, в центральных областях днем сильный мокрый снег. Температура в течение суток от 3° тепла до 2° мороза.

В Карпатах сильный снег, метели и порывы ветра 25 м/с, температура 2-7° мороза. В южной части значительные дожди, южный ветер с переходом на северный с порывами 17-22 м/с температура 3-8° тепла.

В Киеве – значительные осадки преимущественно в виде мокрого снега, налипание мокрого снега, утром, днем порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, метель, на дорогах гололедица. Температура в течение суток около 0°.

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В четверг, 6 февраля, в южных, восточных, центральных областях сохранятся сложные погодные условия: значительный мокрый снег (в Приазовье и Крыму мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед), в восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях ночью сильный снег.

На остальной территории ночью без осадков, днем небольшой снег.

Ранее Факты ICTV писали, какой будет погода в феврале.