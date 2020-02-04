4 февраля во всем мире отмечают День борьбы против рака. Это мероприятие ежегодно организует Международный противораковый союз.
В этот день неравнодушные привлекают внимание общества к глобальной проблеме, напоминают о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания.
Каждый год, начиная с 2008, Всемирный день борьбы против рака проходит под определенной темой. В 2020 году она звучит: Я есть и буду.
Именины празднуют Георгий, Ефим, Иван, Иосиф, Макар, Николай, Петр, Тимофей.
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Также 4 февраля почитается память святого Тимофея. В народе его называли полузимником, поскольку этот день считается серединой зимы.
Народные приметы на 4 февраля:
- Если днем светит солнце – ждите весну раньше.
- Снегопад в этот день предвещает хороший урожай летом и осенью.
- Если началась метель, то, по примете, такая погода продлится еще неделю.
- Сны, которые снятся на Тимофея, считаются вещими.
Что нельзя делать 4 февраля:
Из дома нельзя выносить мусор, чтобы не вынести счастья.
К слову, ранее Факты ICTV публиковали календарь магнитных бурь в феврале 2020.