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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 4 февраля

4 февраля во всем мире отмечают День борьбы против рака. Это мероприятие ежегодно организует Международный противораковый союз.

В этот день неравнодушные привлекают внимание общества к глобальной проблеме, напоминают о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания.

Каждый год, начиная с 2008, Всемирный день борьбы против рака проходит под определенной темой. В 2020 году она звучит: Я есть и буду.

Именины празднуют Георгий, Ефим, Иван, Иосиф, Макар, Николай, Петр, Тимофей.

Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год

Также 4 февраля почитается память святого Тимофея. В народе его называли полузимником, поскольку этот день считается серединой зимы.

Народные приметы на 4 февраля:

  • Если днем ​​светит солнце – ждите весну раньше.
  • Снегопад в этот день предвещает хороший урожай летом и осенью.
  • Если началась метель, то, по примете, такая погода продлится еще неделю.
  • Сны, которые снятся на Тимофея, считаются вещими.

Что нельзя делать 4 февраля:

Из дома нельзя выносить мусор, чтобы не вынести счастья.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали календарь магнитных бурь в феврале 2020.

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