День ангела Оксаны приходится на 6 февраля. В этот день чтят память сразу двух святых.

Это день преподобной Ксении Миласской которая жила в Риме в 5 веке и блаженной Ксении Петербургской, которая жила в 18-19 веках в России.

На праздник люди обращаются с просьбами о помощи к лику святых.

В переводе с греческого языка, имя Оксана означает путешественница, чужеземка. Кроме того, часто оно трактуется как гостеприимная.

Мы также собрали для вас различные варианты поздравления с Днем ангела Оксаны.

Поздравления в стихах

*****

Ксения чудесная,

Самая прелестная!

Поздравления принимай,

Быть счастливой обещай!

А еще здоровой, доброй,

По утрам, конечно, бодрой.

В окружении любви

Чтоб сбылись твои мечты!

*****

Принесут пусть лишь успех

Все твои стремления,

Я блистать во всем желаю,

Дорогая Ксения.

Счастья, крепкого здоровья,

Восхитительных событий,

Пылкой, преданной любви,

Ярких и больших открытий.

*****

Теплый лучик скользнул по щеке,

Нежно лаская, а может целуя.

Потом незаметно пробрался к руке,

С Днем ангела, сказал он ликуя!

Ты мила и чудесна, Оксана!

Нет прекрасней тебя на земле,

Пусть не будет в жизни обмана,

Женского счастья желаю тебе!

*****

Ксюша, Ксюнечка, Оксанка…

Светлая улыбка, гордая осанка!

Нежно поздравляем,

Всей толпой желаем

Искреннего смеха

И во всем успехов.

Счастья и признаний,

Мудрости и знаний.

Долгого терпения,

Жизни, как варение —

Сладкой и воздушной.

Словом, самой лучшей!

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Поздравления в картинках