Хиты 2019: ТОП-10 лучших песен

В ближайшие месяцы многие мировые звезды музыкальной индустрии выпустят новые синглы и альбомы. Пока они готовят свои релизы, Факты ICTV вспоминают топ песни 2019 года, которые все еще остаются актуальными в танцевальных плейлистах.

Ariana Grande – 7 rings

Американская певица Ariana Grande стала одной из тех исполнительниц, которые выпустили хиты 2019 года, ориентируясь на запоминающуюся мелодию. Одного прослушивания 7 Rings хватает чтобы запомнить песню и повторить ее слова. Нет ничего удивительного в том, что эта композиция несколько недель подряд возглавляла мировые музыкальные чарты и попала в список самых просматриваемых видео.

Jerry Heil – #ОХРАНА_ОТМЕНА

Популярные песни в 2019 году действительно запоминались своими припевами. Исключением не стали украинские хиты. Так, шутливый текст песни ОХРАНА_ОТМЕНА стал поводом для настоящего флешмоба. В соцсетях по одноименному хештегу можно найти десятки видео, на которых запечатлены веселые попытки перепеть Jerry Heil.

Daddy Yankee & Snow – Con Calma

Лучшее хиты 2019 – это не только поп-музыка, но и реггетон. В этом жанре, который смешивает регги и хип-хоп, работает пуэрториканский певец Daddy Yankee. Ранее он участвовал в записи трека Despacito, а после выпустил не менее узнаваемый хит Con Calma, созданный для танцевальных вечеринок.

Настя Каменских – Попа как у Ким

Танцевальные треки есть и у украинских исполнителей, они могут завлечь слушателей не только мелодией, но и текстом. В песне Попа как у Ким певица Настя Каменских вспоминает многих знаменитостей, внешностью которых восхищаются. Этот ироничный трек стал узнаваемой музыкой 2019 года и хитом, попавшим на радиостанции.

Shawn Mendes, Camila Cabello – Señorita

Топ песни 2019 года – это также дуэты известных исполнителей. Песня Señorita стала совместным треком канадского певца Shawn Mendes и кубо-американской певицы Camila Cabello. Интересно, что артисты работали вместе не впервые, 5 лет назад они выпустили композицию I Know What You Did Last Summer.

alyona alyona – Пушка

Исполнительница alyona alyona стала настоящей сенсацией украинской рэп-сцены. Девушка, работавшая когда-то воспитательницей в детском саду, выпустила альбом с качественными треками, звучание которых похвалило издание The New York Times. Поэтому трек Пушка, презентующий жизнь певицы, можно справедливо отнести к списку популярных песен 2019 года.

Billie Eilish — bad guy

Вспоминать хиты 2019 года, не упоминая американскую певицу Billie Eilish, просто невозможно. Песня Bad Guy из дебютного альбома исполнительницы попала в мировые хип-парады, где композиция задержалась на долгое время. Более того, Billie Eilish получила за нее две премии Грэмми в категориях Лучшая запись года и Песня года.

MARUV – Siren song

Украинская певица MARUV работает в танцевальном жанре, выпуская музыку, которую можно услышать и в ночных клубах, и в кафе. Девушка не только исполняет свои песни, но также выступает их автором. Трек Siren Song, ставший одним из лучших хитов 2019 года, тоже был написан певицей.

BLACKPINK – Kill This Love

Популярная музыка приходит к нам не только из США, но также из Азии. Среди топовых песен 2019 года – композиция южнокорейской группы BLACKPINK. Четыре солистки герлзбенда популярны у себя на родине и уже узнаваемы за ее пределами. Во многом благодаря песне Kill This Love, видео к которой набрало 728 млн просмотров.

Время и Стекло – Дим

Композиция Дим группы Время и Стекло стала популярной песней 2019 года не просто так. Это первый украиноязычный трек исполнителей, который звучит лирично и более мягко, по сравнению с другими песнями дуэта.

